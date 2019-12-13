Başkan Soyer, Kısıkköy'deki mobilyacıların sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Soyer, Kısıkköy'deki mobilyacıların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Soyer, Kısıkköy'deki mobilyacıların sorunlarını dinledi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kısıkköy'deki Mobilya Şehrini ziyaret etti.

Başkan Soyer, Kısıkköy'deki mobilyacıların sorunlarını dinledi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kısıkköy'deki Mobilya Şehrini ziyaret etti. Soyer, sitede faaliyet gösteren mobilyacıların sorunlarını dinledi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobilya mağazalarının bir arada bulunduğu Menderes ilçesindeki Kısıkköy Mobilya Şehrini ziyaret etti. Soyer, İzmir Mobilya Şehri İşletme Kooperatifi Başkanı Muammer Canözden, yönetim kurulu üyeleri ve Kısıkköy Mobilya Şehri Müdürü Mehmet Yalçınkaya ile bir araya gelerek mobilyacıların sorunlarını dinledi.


Kısıkköy Mobilya Şehri Müdürü Mehmet Yalçınkaya, toplantıda iyi bir planlamayla Kısıkköy'ün tüm Ege Bölgesine hitap edebileceğini söyledi. Yalçınkaya'nın, Mobilya Şehrinin; ulaşım, kaldırım ve yağmur suyu sorunlarının giderilmesi taleplerini de ilgiyle dinleyen Başkan Soyer, yağmur suyu kanallarından başlamak üzere mobilyacıların taleplerine yanıt vermek için çalışacaklarını söyledi.


Öte yandan, 400 iş yerinden oluşan Kısıkköy Mobilya Şehrinde 2 bin 600 kişi çalışıyor. - İZMİR

Mehmet Yalçınkaya, Murat Erat, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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