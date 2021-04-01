Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü - Son Dakika

Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü

01.04.2021 14:04
Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ilçesiyle sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ilçesiyle sürdürdü. Son iki yılda; İZSU, Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları tarafından yapılan ve tutarı 83 milyon TL'yi bulan yatırımları inceleyen Başkan Soyer, ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Başkan Soyer, yıl sonunda devreye alınması planlanan Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Küçük Menderes Havzası turu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tire ilçesiyle devam etti. Eşi Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Eser Atak, Suphi Şahin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ile bürokratların ve muhtarların katıldığı program, Boynuyoğun Hali'ne düzenlenen ziyaretle başladı.

Muhtarların karşıladığı Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bünyesinde soğuk hava deposu, kantar ve ürün boylama ünitesinin yer aldığı ürün alım merkezini inceledi. Yine büyükşehirin kestane kanseriyle mücadeleye yönelik havzada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, tesiste düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldı. Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerinden toplam 2 bin 112 kestane üreticisine göztaşı, ardıç katranı, koruyucu gözlük ve dezenfeksiyon malzemesinden oluşan mücadele seti dağıtıldı.

Köy camisi 295 bin TL'ye restore edildi

Çobanköy'de İZBETON tarafından yapılan asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, muhtarların ilgisiyle karşılandı. Tarım bölgelerinin arasından geçen yoldan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, traktörleriyle artık rahatlıkla bu yolları kullanabildiklerini belirterek Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Çobanköy kahvehanesinde de köylülerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 295 bin TL maliyetle restore edilen, iç ve dış cephesi boyanan, kubbesi onarılarak kurşunla kaplanan, tuvaletleri yenilenen Çobanköy Camii'ni incelerken, cami imamı Soyer'e, "Allah sizden razı olsun. Camimiz çok güzel oldu" sözleriyle teşekkür etti.

Tire İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yıl sonunda devrede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı devam eden ve yıl sonunda devreye alınması planlanan Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde de incelemelerde bulundu. Soyer, tesisten çıkan atık suların tarımsal sulamada kullanılması amacıyla günlük 7 bin 500 metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesinin de kurulacağı alanda İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı.

Yılda 2,7 milyon metreküp atık suyun geri kazanılarak yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanının sulaması için kullanılacak olan geri kazanım ünitesinin yapım ihalesi çalışmaları başlatıldı. İZSU ayrıca, ilçede oluşan atık suların sağlıklı şekilde arıtımını sağlamak üzere, Gökçen Atıksu Arıtma Tesisi, Akmescit Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Alacalı Paket Atıksu Arıtma Tesisi'nin proje çalışmalarına da devam ediyor. İlçede son iki yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarının yaptığı yatırımların tutarı 68 milyon TL'yi buldu. Tire'ye İZSU Genel Müdürlüğü de yine sadece son iki yılda 15 milyon TL'lik yatırım yaptı. - İZMİR

Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü
Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü
Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü
Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi
Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz         
14:01
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor         
13:28
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz         
09:53
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ile sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei