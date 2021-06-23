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Başkan Soyer: Sinema Müzesi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık - Son Dakika

Başkan Soyer: Sinema Müzesi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık

23.06.2021 23:08
Başkan Soyer: Sinema Müzesi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamına kazandırdığı Tarihi Bıçakçı Han'da açılan "Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız - Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi"nin açılışını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamına kazandırdığı Tarihi Bıçakçı Han'da açılan "Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız - Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi"nin açılışını yaptı. Yıldız Sineması ve Tarihi Bıçakçı Han'ı restore ederek ayağa kaldıracaklarını, sergilenen nadide parçaları ise koruyacaklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, bir "Sinema Müzesi" oluşturulması için çalışmaların başladığını müjdeledi.

Yıldız Sineması içinde bulunan irili ufaklı birçok nadide parçanın korunarak geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan "Loca memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız - Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi" açıldı. Tarihi Bıçakçı Han'daki açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk, Yıldız Sineması'nın eski sahibi ve işletmecisi Kazmirci ailesi, Yıldız Sineması'nın eski çalışanları, muhtarlar, oda başkanları, bürokratlar ve İzmirliler katıldı. Sergi yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Sinema Müzesi için çalışmalar başladı

8 Haziran'da hayatını kaybeden Yıldız Sineması'nın bir önceki sahibi Yüksel Kazmirci'yi anarak sözlerine başlayan Başkan Soyer şunları kaydetti: "Yıldız Sineması çatısı altında muhafaza edilen, zamana fazlasıyla ayak diremiş ve fakat her geçen gün kaybolmaya yüz tutan irili ufaklı birçok nadide parçanın, tarihten bize emanet bırakıldığını fark ettik. Bu hatıraları korumak, paylaşmak ve geleceğe aktarmak amacını taşıyan bir sergi düzenlemek üzere tarihi bir sorumluluk duygusuyla harekete geçen kıymetli kent paydaşlarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortak biçimde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Zaman içerisinde Yıldız Sineması'nın hikayesini anlatan, 1953-1988 yıllarına ait parçalara eşlik eden sürpriz çalışmalar ile tarihi yeniden yaşatma arzusu etrafında oluşturulan sergimize, 'Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız' ismini verdik. Buradaki içeriğin başka katkılar ile zenginleşmesi yolunda da bir temennimiz olduğunu belirtmek isterim. Tüm bunları çatısı altında toplayacak bir 'Sinema Müzesi' oluşturulması hususunda İzmir Sinema Ofisimiz, tüm paydaşlar ile görüşerek bir konsept çalışması yapmaya başladı bile" dedi.

Sergi sinemanın kimliğini yeniden kuruyor

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kaya ise "Yıldız, bugünkü haliyle halı saha ile sinema arasında arafta kalmış bir ruh, karakter. Bu karaktere hak ettiği ilgi ve şefkati göstermek istedik. Bu sergi, Yıldız Sineması'nın kimliğini belgelerle yeniden kuruyor" dedi.

Törende Başkan Soyer sinemanın emektarlarına İzmir'in sinema kültürüne katkılarından dolayı plaket verdi. Artık aramızda olmayan sinemanın eski sahibi Yüksel Kazmirci'nin plaketi oğlu Tolga Kazmirci'ye takdim edildi. Yine aramızda olmayan İşletme Mesul Müdürü Oğuz Işıkalp ve Gişe Memuru Ülfet Işıkalp'in plaketlerini oğulları Osman Işıkalp'in adına Prof. Dr. Dilek Kaya aldı. Başkan Soyer Şef Makinist Rüstem Çetin'in plaketini kendisine verdi. Makinist Yardımcısı Ferruh Özdemir ve Gişe Memuru eşi Nadide Özdemir'in adına hazırlanan plaket ise Ferruh Özdemir'e takdim edildi. Açılışın ardından Başkan Soyer ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Yaşayan bir sergi olması hedefleniyor

Sergide 1953-1988 yıllarına ait parçalar bulunuyor ve sergi sinema tarihine ışık tutuyor. İzmir'e bir sinema müzesi kazandırılması yolundaki ilk adımlardan biri olarak değerlendirilen sergi, 2021 yılı sonuna kadar açık kalacak. Zaman içinde yeni içeriklerin eklenerek zenginleşmesi, paneller söyleşiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız Sergisi, yaşayan bir sergi örneği olacak şekilde tasarlandı. Bu doğrultuda, ana sergi mekanının bir bölümü, arşiv ve sergi çalışmalarının devam ettiği ve sinemadan çıkan şerit filmlerin emektar sinema makinisti Baki Nair tarafından projeksiyon yoluyla kontrol edildiği bir laboratuvar olarak düzenlendi. Transparan bir seperatörle ayrılan bu laboratuvardaki çalışmalara ziyaretçiler de tanıklık edebilecek.

Sergi mekanında ayrıca sinemanın tarihine ilişkin Yusuf Saygı'nın hazırladığı bir animasyon ve Yıldız Sineması perdesinden geçmiş bazı karakterlerin hologram uygulamaları da görülebilecek. Sergi süresince, Bıçakçı Han'da bulunan bir başka antrepo içerisinde Zuhal Çetin Özkan'ın Basmane'nin eski sinemaları üzerine olan Basmane'nin Orta Yeri Sinema, Dilek Kaya'nın Yıldız Sineması ve eski çalışanlarını konu alan Yıldız Tozu adlı belgesel filmlerinin yanı sıra Dilek Tunalı'nın Yıldız Sineması üzerine sözlü tarih görüşmelerinden oluşan Yıldız Sineması: Hatırlıyorum adlı video çalışması izleyicilerle buluşacak.

Başkan Soyer: Sinema Müzesi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Sinema, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Soyer: Sinema Müzesi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık - Son Dakika


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