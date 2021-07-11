Başkan Soyer Turan'daki altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Afetlere dirençli bir kent oluşturmak için altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat'taki sel felaketinde Altınyol'da ulaşımın kesilmesine neden olan sorunu da tamamen ortadan kaldırıyor. Turan bölgesindeki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Başkan Tunç Soyer, "Felaketlerden ders çıkarmaya devam ediyoruz. Umuyorum bir daha benzerlerini İzmir hiç yaşamasın" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem, sel ve benzeri afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için yatırımlarını sürdürüyor. 2 Şubat'taki sel felaketinde Altınyol Caddesi'nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı. Karayolunda biriken yüzeysel yağmur sularının, İZBAN Turan İstasyonu bölgesinde yatay delgi geçişi ile denize ulaştırılması hedefleniyor. Bu çalışmayla yağmur suları toplama havuzlarında biriktirilerek yatay sondaj yöntemi ile demiryolunun altından geçirilecek.

Benzer felaketleri İzmir hiç yaşamasın

Felaketlerden ders çıkarmanın önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Turan'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, "İzmir'e bir yılda düşen yağışın 5'te biri 24 saat içinde düşmüştü. Çok ciddi mal kayıplarına, hasarlara yol açmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak o yaraları sardık. Sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan esnafımıza, işletmecimize, hanelerimize hepsine ulaştık. O gün yaşadığımız büyük felaketin Turan bölgesinde önemli bir sonucu olmuştu. Saatlerce anayol trafiğe kapanmak zorunda kalmıştı. Tren yolunun bariyerlerini ve perde betonlarını kırarak suyu tahliye etmeye çalışmıştık. O da çok nispi bir çözüm olarak kalmıştı. Şimdi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'mız çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Yapılan çalışma ile suyun tahliyesi sağlanmış olacak. Felaketlerden ders çıkarmaya devam ediyoruz. Umuyorum bir daha benzer felaketleri İzmir hiç yaşamasın" diye konuştu.

Bölgede yaşanan trafik sıkışıklığının en kısa sürede son bulacağını belirten Başkan Soyer, "Bu çalışma sırasında her iki yönde de birer şeridin kapatılma zorunluluğu doğmuştu. Bu da bir sıkışıklığa yol açmıştı. Bayramda da arkadaşlarımız çalışacaklar, bayram sonuna ana güzergahlar üzerindeki süreçler tamamlanmış olacak" dedi.