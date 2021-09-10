Başkan Soyer uluslararası Kültür Zirvesi'nin konuklarıyla bir araya geldi - Son Dakika

"İlişkilerimizi geliştirmek için en doğru zaman"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için kente gelen konuklarla bir araya geldi. Kültürpark'ta 1 Nolu Hol'de bulunan başkanlık makamında konuklarını ağırlayan Başkan Soyer, UCLG Eurasia Heyeti ile de bir araya geldi.

Başkan Soyer ilk olarak Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Evgeniya Lodvigova ile görüştü. Ziyarette söz alan Lodvigova, kente ilk kez geldiğini, Agora ve Kadifekale'yi gördüğünü söyleyerek "Kazan ve İzmir birbirine çok benziyor" dedi. Başkan Soyer de "Pandemi sonrasında birlikte çalışacak çok alan olacak. İlişkilerimizi geliştirmek için en doğru zaman" şeklinde konuştu.

Soyer görüşmenin ardından bu kez Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman'ı ağırladı. Ziyarette konuşan Saadie, "Sizi tanıdığım için çok mutluyum, çok aktifsiniz. 'İzmir Akdeniz'in incisi' sloganını bugün ispatladınız. İzmir'de yapılan organizasyonlar herkesin başaracağı işler değil, bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. Aslında yaptıklarınızdan dolayı İzmir'i bir şehirden imparatorluğa çevirdiniz" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer de "Başkanın takdiri benim için büyük ödül. Şehirlerimiz arasında güçlü bir ilişki kurmak için bu yakınlığın iyi bir zemin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Soyer, ziyaretler sonrasında Roma Belediye Başkanı Diplomatik Danışmanı Luca Trifone'yi de ağırladı. Görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi için fikir birliğine varılırken karşılıklı hediyeler verildi.

Başkan Soyer yabancı heyetlerle toplantılarına bugün de devam ediyor.