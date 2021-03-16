Başkan Soyer: "UNESCO süreci uzun ince bir yol" - Son Dakika

Başkan Soyer: "UNESCO süreci uzun ince bir yol"

16.03.2021 12:26
Başkan Soyer:

TARKEM'in mart ayı yönetim kurulu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine girmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili, "UNESCO süreci uzun, ince ve meşakkatli bir yol;

TARKEM'in mart ayı yönetim kurulu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine girmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili, "UNESCO süreci uzun, ince ve meşakkatli bir yol; ancak tüm bunlara rağmen ekip büyük bir heyecan taşıyor" dedi.

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'nin (TARKEM) mart ayı yönetim kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde yapıldı. Çevrim içi toplantıda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine girmesi için yürütülen çalışmalar bir kez daha ele alındı. Toplantıda UNESCO İzmir Tarihi Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Yol haritası için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Abdülaziz Ediz, "Yaklaşık iki haftadır belediyenin tahsis ettiği UNESCO ofisine arkadaşlarımız yerleşti. Burada da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Çalışmaları hep beraber bir yerlere ulaştıracağız" dedi.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansından gelen uzmanlarla beraber toplam 10 kişilik bir ekip oluşturulduğunu ifade eden Ediz, "Bu ekip 2021'nin sonuna kadar alan yönetim planını yapmakla görevli olacak. Bu plan tüm diğer paydaşlarla koordineli bir şekilde bu yıl içerisinde yapılacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, UNESCO sürecinin uzun ince ve meşakkatli bir yol olduğunu belirtti. İzmir'i bu yolculuğa hazırlayacak ekibin de heyecanlı olduğunu belirten Başkan Soyer, "Ekibin başında sizin gibi deneyimli bir usta var. Ben yol açıklığı diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarınızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kemeraltı esnafına dizi morali

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, kadın cinayetlerini konu alan 10 bölümlük bir dizinin çekimlerinin Kemeraltı'nda yapıldığını hatırlattı. İneler, "Biz Abacıoğlu Han'ında kullandığımız ofisi, dizi çekimleri için onlara tahsis etmiştik. Dizi çekildi. Bu süreç boyunca gerek ünlü isimler, gerekse çalışan teknik personellerin yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada yaklaşık beş milyonluk bir etkileşim aldı. Bu dizi çekimleri sayesinde bizim ofisimiz ve civarındaki 20 esnaf özellikle pandemi sürecini ciddi bir can suyuyla atlatmış oldu" dedi.

Mesrure Hanım Konağı restore edilecek

Kemeraltı ve çevresinde yürüttüğü projelerle tarihi yapıları koruyarak bölgeyi canlandırmayı amaçlayan TARKEM, Basmane'deki Mesrure Hanım Konağı'nı da uzun vadeli restorasyon karşılığı kiralayarak bölgede yürüttüğü proje sayısını 17'ye çıkardı. TARKEM tarafından restore edilecek olan Mesrure Hanım Konağı'nın, butik otel veya hostel şeklinde hizmet vermesi planlanıyor. Mesrure Hanım Konağı, yakın zamanda restorasyonu başlayacak Tevfik Paşa Konakları projesine entegre olacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hatuniye Meydanı, cazibe merkezine dönüşecek. - İZMİR

Başkan Soyer: UNESCO süreci uzun ince bir yol
Başkan Soyer: UNESCO süreci uzun ince bir yol
Başkan Soyer: UNESCO süreci uzun ince bir yol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer: 'UNESCO süreci uzun ince bir yol' - Son Dakika


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