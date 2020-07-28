Başkan Soyer ve Genel Sekreter Gökçe'nin ismini kullanarak dolandırıcılık - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarını bahane ederek Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'nin adıyla para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkında İzmirlileri uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'nin adıyla yapılan telefon dolandırıcılığına karşı İzmirlileri uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada kendini Genel Sekreter Buğra Gökçe olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin Başkan Tunç Soyer'in selamını ileterek kanser hastalarına yardım bahanesiyle aradıkları kişilerden para topladığı belirtildi. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylesi bir taleple karşılaşmaları durumunda vatandaşların İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmelerini önemle vurguladı. - İZMİR