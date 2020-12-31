Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi - Son Dakika

Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi

31.12.2020 18:14
Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerin 30 metre altında çalışmalarını sürdüren Narlıdere Metrosu şantiyesinde işçiler ve mühendislerle yeni yılı kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerin 30 metre altında çalışmalarını sürdüren Narlıdere Metrosu şantiyesinde işçiler ve mühendislerle yeni yılı kutladı. Büyükşehir'in ulaşım projelerinin 2021'e damgasını vuracağını söyleyen Soyer, salgın ve afetlere rağmen 10 kilometrenin üzerinde tünel kazısını tamamlayan çalışanlara teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yıla Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasında yerin 30 metre altında çalışmalarını sürdüren emekçilerle birlikte "Merhaba" dedi. Başkan Soyer, özverilerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti ve yeni yıl pastasını da onlarla birlikte kesti. Metro tünelindeki çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon eşlik etti.

"Karınca gibi çalışarak tüneli tamamladılar"

Başkan Soyer, burada yaptığı konuşmada Narlıdere Metrosu'nun iftihar ettikleri bir çalışma olduğunu söyledi. 2020 yılının afetlerle, felaketlerle, krizlerle geçtiğini ancak bütün bunlar olup biterken, yer altında 10 kilometrenin üzerinde tünel kazıldığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, çalışmaların vaktinde tamamlanacağı müjdesini verdi. Şantiyedeki yüzlerce insanın yukarıda yaşanan afetlere, felaketlere rağmen karınca gibi çalışarak bu tüneli tamamladıklarını kaydeden Soyer, "Geçen yıl içerisinde metronun vaktinde bitmesi için 125 milyon euroluk bir kaynak sağladık. Tam da vadettiğimiz tarihte, 2022'de İzmirlilere hizmet vermeye başlayacak. O nedenle çok gururluyuz. Bütün arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Canla başla, aşkla çalıştılar. Korona virüs salgınına rağmen, depreme rağmen ara vermediler. Hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum. O nedenle yeni yıla arkadaşlarımı tebrik ederek girmek istiyorum. Onlarla gurur duyduğumu bilsinler istedim" dedi.

"İzmir'de ulaşımı rahatlatacağımız bir yıl olacak"

2021'in İzmir için ulaşım yılı olacağını söyleyen Başkan Soyer şöyle devam etti: "Yeni yıla damgasını vuracak çalışmalarımız ulaşım alanında yapılacak çalışmalar olacak. Çiğli Tramvayı'nın ihalesini yaptık. Ciddi bir bütçeye sahip bir çalışma. Birçok alanda hummalı bir çalışma bizi bekliyor. Bu yıl içerisinde biri Fethi Sekin, diğeri Uğur Mumcu olmak üzere iki feribot İzmir Körfezi'nde çalışmaya başladı. İki feribot deyip geçmeyin. İkisinin bedeli 136 milyon lira. Çok pahalı yatırımlar bunlar ama trafiğin Körfez'de akması ve kent içi trafiğin bir kısmını Körfez'e aktararak hafifletmek niyetiyle yaptık bunu. Diliyorum ki İzmir'de ulaşımı rahatlatacağımız bir yıl olacak."

"İzmir tarihinin en büyük yatırımı"

Buca Metrosu için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Soyer, "Ocak ayında İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından olan Buca Metrosu'nun ihalesine çıkıyoruz. 1 milyar 70 milyon euroluk dev bir bütçesi var. Bu çalışma İzmir tarihine damga vuracak. Önce 80 milyon euroluk can suyunu bulmuştuk. Ondan sonra 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturduk. O nedenle uluslararası ihalesi Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek" dedi. Buca Metrosu'nun 2023 yılında en azından belli istasyonlarını hizmete sokmak istediklerini aktaran Soyer, çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir içi trafiğinde ciddi bir rahatlama sağlayacağını açıkladı. Buca Metrosu'nun hizmete alınmasının ardından İzmirlilerin, trafiğin en yoğun olduğu Buca'da nefes alacaklarını, rahatlayacaklarını kaydeden Soyer, "Bütün heyecanımız, telaşımız bundan" sözlerine yer verdi. Başkan Soyer, 2021'in herk es için sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını ve 2020'nin bütün kabuslarının o yılda kalmasını da diledi.

Kazı ve tünel beton imalatları tamamlandı

Balçova İstasyonları arasında kazı ve tünel beton imalatları tamamlandı. Çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran 2018'de temelini attığı Fahrettin-Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattında yapılan toplam tünel imalatı 10 bin 614 metreyi buldu. Fahrettin Altay sona erdiğinde uzunluğu 7,2 kilometrelik metro hattının tamamı yeraltından geçecek. - İZMİR

Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi
Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi
Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi

Tunç Soyer, Narlıdere, Metro, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer yılın son saatlerinde Narlıdere Metrosu'na indi - Son Dakika


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