Başkan Soykan'a taziye ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a taziye ziyaretleri devam ediyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın 92 yaşındaki babası Ahmet Soykan, 8 gün önce hastanede hayatını kaybetmişti. Babasını toprağa veren Başkan Soykan'a taziye ziyaretleri sürüyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ile Fakülte Sekreteri Sertaç Koç, AK Parti Akyazı İlçe Başkan Yardımcısı Mesut Ekrem, AK Parti Kadın Kolları Akyazı İlçe Başkanı Nurten Birincioğlu, AK Parti Akyazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Oğuzhan Çolak, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ile Akyazı'da bulunan tüm oda başkanları, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve daha birçok isim Başkan Soykan'ı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini ilettiler. - SAKARYA