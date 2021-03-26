Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü - Son Dakika

Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü

26.03.2021 12:39
Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü, System.String[]

Ceylanpınar halkına hizmet için bir ayağı Ankara'da olan, milletvekillerinin de desteğini alarak tüm bakanlıkları tek tek ziyaret edip, ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin projelerini sunup destek isteyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, son ziyaretinden de müjdelerle döndü.

Ceylanpınar halkına hizmet için bir ayağı Ankara'da olan, milletvekillerinin de desteğini alarak tüm bakanlıkları tek tek ziyaret edip, ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin projelerini sunup destek isteyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, son ziyaretinden de müjdelerle döndü.

Soylu, hükümetin merkezi Ankara'da yaptığı bir dizi temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikle kendilerini son derece sıcak karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'a teşekkür etti.

Bu ziyaretlerde Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gürpınar ile Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de kendisini yalnız bırakmadığını belirten Soylu, "Kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Hepsine ayrı ayrı Ceylanpınar halkımız adına şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

Ankara'da yaptığı tüm görüşmelerin olumlu yönde sonuçlandığını ifade eden Başkan Soylu, yaptığı tüm ziyaretlerde Ceylanpınar'ın sınırın sıfır noktasında olduğunu, Barış Pınarına komşu bölge olduğunu, aralarında sadece 50 metre mesafede bulunduğunu ve bundan kaynaklı ilçeye özgü birtakım sorunlarının bulunduğunu anlattığını bildirdi.

Soylu, "Ceylanpınarlı hemşerilerimiz şunu iyi bilmelidirler ki, ayın hemen hemen üçte ikisini Ankara'da geçiyoruz. Ceylanpınar'ın ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlatıyor, makul projelerimizi sunarak destek talep ediyoruz. Ceylanpınar ilçemiz Akçakale ve Suruç gibi sınırın sıfır noktasındaki ilçelere de benzemiyor. Diğer ilçelerimiz ile sınırın diğer yanı arasında mesafe var. Fakat biz Barış Pınarına sıfır noktadayız. Barış Pınarı ile aramızda Sadece 50 metre var. Bütün bunları devlet büyüklerimize anlatıyoruz" diye konuştu.

"Ceylanpınar için ne yapsak azdır. Memleketimiz için hemşerilerim için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bundan da asla şikayetçi değiliz. Çünkü, biz milletimizin içinden biriyiz. Biz efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik" diyen Soylu, şöyle devam etti

"Biz bu şiarı sayın Cumhurbaşkanımızdan biliyoruz. Cumhurbaşkanımız belki günde 3-4 saat uyuyor ya da uyuyamıyor. Biz 5-6 saat uyuyor isek bu çoktur. Bütün emeklerimiz hemşerilerim için helali hoş olsun. Bu bir lütuf değil, bir görevdir. Ben Ceylanpınarlı hemşerilerimin her zaman emrindeyim. Önce Cumhurbaşkanımızın takdiri ardından halkımızın tercihi ile bu millete hizmet etme fırsatı bulduk. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bizim felsefemizde siyaset hiçbir zaman amaç değil, araçtır. Yani milletimize hizmet için araçtır. Biz hiçbir ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklıyor ve herkesin belediye başkanı olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü
Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü
Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü
Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü

Zeynel Abidin Beyazgül, Zekeriya Birkan, Şanlıurfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı         
11:35
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soylu, Ankara'dan müjdelerle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei