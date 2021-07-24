Başkan Soylu'dan basın bayramı kutlaması - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının toplumda önemli ve bir o kadar da zorlu bir görevi icra ettiklerini belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 24 Temmuz tarihinin Türk Basın tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Soylu, mesajının devamında, "İkinci Meşrutiyetin yürürlüğe girmesiyle birlikte gazetelerin sansür memurlarına verilmeden basılmış olması nedeniyle bu önemli tarih, bir asrı aşkın süredir Türk basınında sansürün kaldırılmasının miladı olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Hiç şüphesiz basın, bir milletin müşterek sesidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basın, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir. Basın çalışanları 365 gün, aralıksız yerine getirdikleri bu önemli görevlerin yanı sıra, milletimizin yaşadığı olağanüstü dönemlerde de önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Bu manada, ülkemizde yaşanan son hadiselerde, Milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek demokrasi ve basın tarihimizde önemli bir görevi daha yerine getirmişlerdir. Basın çalışanlarının tıpkı Milli Mücadelede olduğu gibi, 15 Temmuz 2016'da da milli iradenin yanındaki kararlı duruşu; cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalar ve milli menfaatlerimize uygun yayınları, her türlü takdirin üstündedir. İnanıyorum ki, basın çalışanları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olup bitenleri doğru ve tarafsız bir şekilde haber vererek, ilçemizi ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edecektir. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için gündüz gece demeden çalışan; yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA