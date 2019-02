Başkan Soylu'dan Çiftçi ve Esnafa Müjdeler

İlçedeki STK'larla bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, , Menderes Ziraat Odası ile Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Soylu, çiftçiler ve esnaflar için müjdelerini de sıraladı.

ÇİFTÇİNİN EKMEĞİ BÜYÜYECEK

İlk olarak Menderes Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Soylu, "Çiftçimizin ekmeğinin büyümesi için yeni dönemde Tarım Organize Sanayii Bölgemizi,Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi Laboratuvarını Menderes'imize kazandıracak, tarım ürünleri paketleme ve soğuk hava deposu için de gerekli çalışmaları yapacağız. Ziraat fakültesinin ilçemize kazandırılması için gerekli girişimleri de yapacağız. Her alanda İzmir'in merkezi yapacağımız ilçemizi tarımın da merkezi yapmak için hazırız"dedi. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de, Başkan Soylu'nun her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirterek, bugüne kadar çiftçiye verdiği destekler için teşekkür etti.

ESNAF'A YENİ ODA

Başkan Soylu'nun ikinci durağı Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.Ziyarette Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Sarıkaya, Başkan Soylu'nun gerçekleştirdiği hizmetlerden memnun olduklarını kaydetti. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da, "Esnafımıza yakışan yeni ve modern bir odayı ilçemize kazandıracağız. 5 yılda ilçemizdeki hizmet kervanımızda verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek bu sözümüzü de 31 Mart sonrası yerine getireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kazanan Menderes olacak, kazanan Menderes'imizin esnafı olacak" diye konuştu.