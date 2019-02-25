Son Dakika Haberleri: Başkan Soylu'dan Haftasonu Mesaisi

Başkan Soylu'dan Haftasonu Mesaisi

1 saat önce

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, hafta sonu 8 köy gezerek vatandaşlarla buluştu, müjdeleri sıraladı.

Başkan Soylu'dan Haftasonu Mesaisi, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu yoğun bir mesai geçirdi. Cumartesi ve Pazar günü 8 köy gezen Başkan Soylu, gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılandı. Soylu, vatandaşlarla buluşmasında yeni dönemin müjdelerini de sıraladı.

Yapılamaz denenleri yaptık

Cumartesi mesaisinde Başkan Soylu, Çileme, Sancaklı, Karakuyu ve Çakaltepe köylerini ziyaret etti. Vatandaşların büyük bir sevgi gösterdiği Başkan Soylu, 5 yıllık süreçte 500 km ova yolunu çiftçilere kazandırdığını hatırlatarak, " 5 yılda yapılamaz denen, olmaz denen tüm çalışmaları hayata geçirdik. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde de vatandaşlarımızın sesi olduk. Çileme mahallemize kapalı ve kır düğün salonumuzu kazandırıyoruz, Sancaklı mahallemizin zirai su sorunun çözdük, depoların alana yerleştirilmesiyle Sancaklılı hemşehrim de tarlada suyu görecek. İnşallah yeni dönemde de çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Karakuyu'da ki hemşehrilerimizin en büyük isteği düğün salonumuzu da, gençlerimizin heyecanla beklediği halı sahamızı da mahallemize kazandıracağız. Çakaltepe'ye kazandırılacak Tarım Organize Sanayii Bölgesi ile mahallemiz tarımın merkezi olacak" dedi.

Eşit hizmet anlayışı

Pazar mesaisinde ise Küner, Develi, Tekeli, Bulgurca'yı ziyaret eden Başkan Soylu," Küner yolu üzerindeki esnafımızla buluşmamızda ihtiyaçları olan üst geçiti kazandıracağımızın sözünü verdik. Develi'de hemşehrilerimizin sosyal tesis isteklerini de hayata geçireceğiz.Tekeli'de vatandaşlarımızla buluşmamızda da hemşehrilemizin talep ve önerilerini dinledik, Tekeli meydanımızda ki çalışmalarımızı inceledik. Bulgurca'da da yapmış olduğumuz işlerin devamını yeni dönemde de sürdüreceğimizi sözünü verdik. Menderes'in her mahallesi için eşit hizmet anlayışıyla bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonrada çalışacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:24 Kaynak: Bültenler

Bülent Soylu, Menderes, Güncel
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