Ceylanpınar Belediyesi, "Almanya'ya gönderilen kişilerin dönmediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "hizmet pasaportuyla Almanya'ya gönderilen kişilerin dönmediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek haberle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, bir yıl önceki meclis kararının bir gazetede yeni alınmış gibi gösterilip algı operasyonu yapıldığını belirtti. Ceylanpınar Belediyesi Spor Kulübüne bağlı 37 kişiyi hizmet pasaportuyla Almanya'ya götürme kararının ardından bu kişilerin orada kalmayıp ülkeye döndüğünü dile getiren Soylu şunları kaydetti:

"Spor ve kardeşlik adına yapılan ve gidenlerin geri döndüğü bu olayın insan kaçakçılığı gibi lanse edilmesi tarafsız gazetecilik ile bağdaşmaz. AK Parti'ye olan teveccühün giderek daha da yükselmesinden muhalefet yanlısı basın rahatsız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi algı operasyonundan medet umarsa umsunlar halkı kandırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

Gidenlerin kaçı orada kalmışsa belgelenmesi gerektiğini, aksi takdirde tazminat davası açacaklarını aktaran Soylu, konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğine belgeleriyle birlikte bilgi verildiğini, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığına ise iftiralar ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.