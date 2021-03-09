Başkan Soylu şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve eşi ile bir kafede düzenlenen etkinlikte, kadınlara karanfil ve hediye çantası armağan ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına verdiği değeri herkes görüyor. Gerek meclisteki temsiliyet bakımından ve diğer bakanlık kabinesinde kadına verdiği önem takdire değerdir. Bizler de onun izinden giden kadrolar olarak, yerel meclislerde kadınların etkinliğini artırma çabasındayız. Her Belediyede mutlaka bir kadın başkan yardımcısı olmalı, kadın meclis üyesi olmalı. Biz bunlara riayet etme çabasındayız" dedi.

Şehit aileleri ve yakınları ile Kadın Destek Merkezi Müdürü Fatma Kengerli'nin de katıldığı etkinlikte konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Soylu, "Gönül isterdi ki sizler için daha geniş kapsamlı bir kutlama yapalım. Ancak, pandemi kuralları kapsamında hareket etmek zorundayız" diye konuştu.

Kadın Destek Merkezi Müdürü Fatma Kengerli ise "Sayın Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya böyle bir güzel program hazırladığı için çok teşekkür ederiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bizler de bu programa katılım sağladık. Kadınlar bir toplumun temel taşlarıdır. Bu sebepten dolayı bir gün değil her gün kadınlar hatırlanmalı ve değer verilmeli. Günümüz kutlu olsun" dedi. - ŞANLIURFA