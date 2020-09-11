Başkan Özyiğit sözünü tuttu, Esmanur bisikletine kavuştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 9 yaşındaki Esmanur Çelik'e verdiği bisiklet sözünü tuttu. Başkan Özyiğit, bisikleti Esmanur'a bizzat verdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Özyiğit, geçtiğimiz ay minik Esmanur'un engelli babaannesine tekerlekli sandalyesini teslim etmek için evlerini ziyaret etmişti. Bu sırada Özyiğit ile tanışan Esmanur, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini söyleyerek, bisiklet talebinde bulunmuş, Başkan Özyiğit de Esmanur'a bisiklet sözü vermişti. Özellikle çocuklardan gelen taleplere hassasiyetle yaklaşan Özyiğit, Esmanur'u evinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti. Bisikleti görür görmez mutluluğunu gizleyemeyen Esmanur, daha sonra yeni bisikletiyle ilk pedallarını çevirdi.

Esmanur'un mutluluğuna ortak olduğunu söyleyen Başkan Özyiğit, "Çocuklar zor bir dönem geçiriyor, okullarından ve arkadaşların uzun süredir uzaktalar. Daima onları mutlu edecek bir şeyler yapmaya özen gösteriyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Bugün de Esmanur'a küçük bir hediye vermiş olduk ama mutluluğu çok büyüktü" dedi. - MERSİN