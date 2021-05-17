Başkan Sözen, "2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek" - Son Dakika

Başkan Sözen, "2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek"

17.05.2021 14:20
Başkan Sözen,

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada 2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada 2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, Karabüklülerin geçmiş Ramazan Bayramını kutladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin saldırılarına tepki gösteren Sözen, "İsrail'in ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Filistin'e uyguladığı kabul edilemez ve insanlık dışı zulmü ve şiddeti kınıyorum, lanetliyorum. İsrail kadın, çocuk demeden uluslararası hukuku hiçe sayarak uyguladığı bu vahşetle bütün dünyaya terör devleti olduğunu bir kez daha ilan etmiş ve bunu tescillemiştir" diye konuştu.

Pandemi sürecinde köylerin öneminin çok daha anlaşılır hale geldiğini ifade eden Sözen, "Bu dönemde yıllardır köylerimize yaptığımız yatırımlar daha da anlam kazandı. Bu süreçte köylerimizin nüfusu ve açık hane sayısı kat kat artmasına rağmen alt yapı anlamında yaptığımız yatırımlar ve uyguladığımız önemli projeler sayesinde köylerimizde yaşayan ya da günü birlik gidip gelen vatandaşlarımızın yaşam standardı yükselmiştir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı içme suyuna erişme, kullandığı yolun konforu, çöplerinin toplanması, ihtiyaç duyulan konularda yeni projelerle vatandaşımızın karşılaşabileceği problemin yaşanmadan çözülmesi konusundaki hassasiyetimiz artarak devam etmektedir" dedi.

Karabük'e toplamda 27 Milyon 187 bin 680 TL KÖYDES ödeneğinin tahsis edildiğini açıklayan Sözen, şunları söyledi: "Ödeneklerin ilçelerimize dağılımı ise merkeze 4 milyon 752 bin 952 TL, Eflani'ye 5 milyon 241 bin 019 TL, Eskipazar'a 3 milyon 958 bin 093 TL, Ovacık'a 3 milyon 540 bin 880 TL, Safranbolu'ya 5 milyon 866 bin 159 TL ve Yenice'ye 3 milyon 828 bin 577 TL olarak gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili olarak Sayın Valimizin başkanlığında tahsisat komisyonu toplantımızı ilçe kaymakamlarımız ve genel sekreterimizin katılımı ile gerçekleştirdik. KÖYDES ödeneklerinin ilçelerimizde yatırıma dönüşmesi anlamında ilçelerimizde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından hazırlanan taslak projeleri hafta sonuna inşallah netleşmiş olacak ve böylece sahaya inmiş olacağız."

2021 yılı bütçe harcamalarına da değinen Başkan Sözen, azami tasarruf tedbirlerine uyacaklarını kaydederek, "Tasarruf edilecek her kuruşun vatandaşımıza hizmet olarak geri döneceğinin bilincindeyiz. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunuyla bütçe yapma yetkisi kendisine verilen İl Genel Meclisi'nin yapılan bütçenin harcanması, uygulanması ve denetiminden de sorumludur. Bu nedenle 2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyeceğinin bilinmesini isterim. İlimizde ve İlçelerimizde şehir merkezinde kamu yatırımları anlamında ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan tüm alanlardaki alt yapı ve üst yapı anlamındaki yatırımlarda en önemli icra organı İl Özel İdaremizdir. Böylesine önemli bir kurumun karar organı ise İl Genel Meclisimizdir. Merkez ve İlçelerimizde çalışmalarımızın aksatılmadan yürütülebilmesi için İdaremizin Meclisimiz ile uyumunu önemsiyor, bunu vazgeçilmez ve şart olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Başkan Sözen, 2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek
Başkan Sözen, 2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek

Türk Lirası, Ahmet Sözen, Karabük, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sözen, '2021 yılı bütçe disiplininden asla taviz verilmeyecek' - Son Dakika


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