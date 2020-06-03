Başkan Sözen: "55 bin güvenlik korucusunun kendilerine ait bir kanunun olmaması son derece üzüntü... - Son Dakika

Başkan Sözen: "55 bin güvenlik korucusunun kendilerine ait bir kanunun olmaması son derece üzüntü...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin milli ordularından sayıca fazla olan 55 bin güvenlik korucusunun kendilerine ait bir kanunun olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Başkan Sözen:

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin milli ordularından sayıca fazla olan 55 bin güvenlik korucusunun kendilerine ait bir kanunun olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, güvenlik korucularının kendilerine ait kanunlarının olması gerektiğini ifade etti. Güvenlik korucularının bütün iş ve işlemlerinin halen hiç bir güncelliği kalmayan 1924 tarihli 442 sayılı köy kanunu ile yürütüldüğünü kaydeden Sözen, "Bu kanun güncelliğini kaybetmiş, hiç bir ihtiyaca cevap vermemektedir. Dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin milli ordularından sayıca fazla olan 55 bin güvenlik korucularımızın kendilerine ait bir kanunun olmaması son derece üzüntü vericidir. Bu durum ellerinde silahları olan, Türkiye'nin 3. büyük silahlı gücü olan terörle mücadele ruhuyla bağdaşmamaktadır. 1985 tarihinde yürürlüğe giren ve o günkü ismiyle köy koruculuğu olan sistem birçok hükümet döneminde devam etmiş ve hiç bir hükümet koruculara ait bir kanun çıkaramamıştır. AK Parti hükümetimiz döneminde çok ciddi iyileştirmeler yapılmışsa da bunlar kalıcı çözümler değil, pansuman niteliğinde düzenlemeler olmuştur" dedi.


"Güvenlik korucuları en düşük maaş alan camiadır"


Güvenlik korucularının halen 2 bin 217 lira maaş ve 135 lira ek tazminat ile birlikte 2 bin 352 lira ödeme aldığını aktaran Sözen, "Bu durumda devletimizden en düşük maaş alan camianın güvenlik korucuları olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu durumda biz güvenlik korucularını çok ciddi üzmektedir. Bütün hayatlarını dağda bayırda terörle ve teröristle mücadelede geçiren güvenlik korucularımızın asgari ücret düzeyinde maaş almaları, yarım yamalak bir sosyal güvenceye tabi olmaları, kendilerine ait bir kapsayıcı kanunlarının olmayışı 21. yüzyıl Türkiye'sinin büyüklüğü ve sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Hükümetimizin TBMM'ye getirdiği ve şuan görüşülmekte olan bekçi kardeşlerimizin hakları konusunda yapılan düzenlemeler bizleri bekçi kardeşlerimiz adına ciddi anlamda sevindirmiştir. Bazı korucu arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarında bekçilere verilecek haklarla ilgili eleştiri ve amacını aşan yorumlar yapmalarını da doğru bulmuyorum. Çünkü onlar bizim rakibimiz değil dava arkadaşlarımızdır. Hükümetimizden, devletimizden beklentimiz bekçiler gibi korucularımızla ilgili de en kısa zamanda yasal düzenleme yapmasıdır" diye konuştu.


"Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanından destek bekliyoruz"


Bazı haber kanallarında jandarma tarafından köy veya kır bekçisi alınacağı yönünde haberlerin yer aldığını anlatan Sözen, şu ifadeleri kullandı:


"Devletimizin böyle bir ihtiyacı varsa bütün korucuları bekçi kanunu kapsamına alacak bir yasal düzenleme yapıp bu sorun kökten çözüme kavuşturmasını talep ediyoruz. Çünkü korucularımız kimsenin sahada olmadığı zor günlerde sahada yer alıp canları pahasına terörle ve teröristle mücadele ettiler. Şehit ve gazi oldular. Bugün devlet büyüklerimize düşen görev zor zamanlarda bölgede teröristlere karşı, HDP'ye karşı dimdik kaya gibi duran bu camiaya karşı vefa göstermeleridir. Çünkü korucular bölgede terörle ve teröristle mücadelenin silahlı ve psikolojik harekat anlamındaki mihenk taşlarıdır. Devletimize ve hükümetimize düşen görev bu kahraman camiayı küstürmemelidirler. Korucuyu küstürmek PKK, HDP'yi ve ülke düşmanlarını sevindirecektir. Bu konuda özellikle mazlumun ve mağdurun hamisi olan Cumhurbaşkanımızdan ve korucularımızın göz bebeği gibi sevdiği saydığı İçişleri Bakanımızdan destek bekliyoruz. Bizim haklarımızı talep etmemiz asla farklı yorumlanmamalıdır. Biz korucu camiası dün olduğu gibi bugün de, yarında devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde kanunlar ve yasalar çerçevesinde olmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de devletimize ve devletimizin başkanı olan Cumhurbaşkanımıza bağlılığımız sonuna kadar devam edecektir." - DİYARBAKIR

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sözen: '55 bin güvenlik korucusunun kendilerine ait bir kanunun olmaması son derece üzüntü... - Son Dakika

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