Son Dakika Haberleri: Başkan Sözen, Beşkonak'ta Halkla Buluştu

Başkan Sözen, Beşkonak'ta Halkla Buluştu

1 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Beşkonak bölgesi mahallelerinde yaptığı Halkla Buluşma gezilerini tamamladı.

Başkan Sözen, Beşkonak'ta Halkla Buluştu, System.String[]
Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Beşkonak bölgesi mahallelerinde yaptığı Halkla Buluşma gezilerini tamamladı.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ballıbucak, Çaltepe, Yeşilbağ, Değimenözü, Gaziler, Kırkkavak ve Düzağaç, ikinci gün ise Altınkaya, Karabük, Çay, Burmahan ve Beşkonak Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Şükrü Sözen'e gezilerinde CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, CHP-Millet İttifakı Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Toplantılarda Başkan Şükrü Sözen, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların anında çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi. Başkan Sözen, "10 yıllık görevim süresince her zaman ayrımsız ve ayrıcalıksız olarak hizmet etmeye gayret ettik. Ancak konumu gereği buralara çok da fazla müdahalemiz olamayabiliyor. Milli Park olması nedeniyle halkımız evlerine çivi bile çakamıyor. İYİ Parti ve CHP'nin birlikte TBMM'ye önerge vermesi için girişimde bulunabiliriz. Bu konudaki girişimlerin takipçisi olacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Manavgat, Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi, Beşkonak, Politika
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