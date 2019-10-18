Son Dakika Haberleri: Başkan Sözen'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Sözen'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Sözen'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

1 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Özü sözü bir olmayı, insanların dertleri ile dertlenmeyi, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görev edinen ve bu görevleriyle birlikte toplumda barışın, huzurun ve esenliğin teminatı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar...

Başkan Sözen'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Özü sözü bir olmayı, insanların dertleri ile dertlenmeyi, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görev edinen ve bu görevleriyle birlikte toplumda barışın, huzurun ve esenliğin teminatı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Sözen mesajında, "1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlık yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı, muhtar ise bölge halkının, haklarını korumak üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği güvenilir kişidir. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, el ele birlikte geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızla çok güzel hizmetlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Özü sözü bir olmayı, insanların dertleri ile dertlenmeyi, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görev edinen ve bu görevleriyle birlikte toplumda barışın, huzurun ve esenliğin teminatı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Aramızdan ayrılan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
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