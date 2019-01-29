Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü Abem Mezunu Gençlerle Bir Arada

Başkan Sözlü Abem Mezunu Gençlerle Bir Arada

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Sözlü Abem Mezunu Gençlerle Bir Arada, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim Merkezleri'nden mezun olan gençlerle bir araya gelen Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan eğitim merkezlerinin amacına ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin beş yüz gencin katıldığı buluşmada açılış konuşmalarını gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, "Ben sizlere Adana Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği köprüleri, yaptığı yolları, kırsalda alternatif tarım ürünlerinin yetişmesi için verdiği desteği anlatmayacağım. Çünkü Eğitim Merkezlerimiz, o köprüleri inşa edecek mühendisler, alternatif tarımı yaygınlaştıracak ziraatçiler yetiştirdi, gururumuz oldu" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçmiş yıllarda eğitim merkezlerinden mezun olarak farklı şehirlerde üniversite eğitimlerine devam eden gençlerle bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinden mezun olarak hayallerindeki üniversitelere ve fakültelere yerleşen gençlerle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk Gençliğine güvenini tam, inancının sarsılmaz olduğunu ifade ederek eğitim merkezlerinin başarı çıtasının giderek yükselmesinin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Sözlü, konuşmalarının ardından gençlerin fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi, onlarla bir süre sohbet etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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