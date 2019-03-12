Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü Adana Giad ve Müsiad ile Protokol İmzaladı

Başkan Sözlü Adana Giad ve Müsiad ile Protokol İmzaladı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Adana Genç İş İnsanları Derneği (Adana GİAD) ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile bir araya gelerek yer tahsisi için protokol imzaladı.

Başkan Sözlü Adana Giad ve Müsiad ile Protokol İmzaladı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Adana Genç İş İnsanları Derneği (Adana GİAD) ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile bir araya gelerek yer tahsisi için protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Genç İş insanları Derneği ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği ile bir araya gelerek Adana'da ikinci 5 yılda hayata geçireceği vizyon projeleri anlattı.

Başkan Sözlü, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'yı doğudan batıya kuzeyden güneye sonsuz bulvarlarla birleştirip bütünleştirdiklerini belirtti.

Sözlü, Adana'nın geleceğine dair hayali söylemlerle konuşanların, hiçbir projesi olmadan 'Adana'da işler iyi olacak' diyerek somut bir icraat ortaya koyamayanların tarihin tozlu sayfalarına karışmalarına kısa bir süre kaldığını ifade etti.

Başkan Sözlü, daha sonra Adana GİAD ve MÜSİAD ile yer tahsisi için protokol imzalandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı Baygınlık Geçiren Kadın Şoför, Otobüsü Son Anda Durdurarak Faciayı Önledi

Fabrika Sahibi İş Adamı, Çiftlikte Kafasında Koli Bandı Sarılı Halde Ölü Bulundu Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü Adana Giad ve Müsiad ile Protokol İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]