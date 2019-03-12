Başkan Sözlü Adana Giad ve Müsiad ile Protokol İmzaladı
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Adana Genç İş İnsanları Derneği (Adana GİAD) ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile bir araya gelerek yer tahsisi için protokol imzaladı.
Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü
, Adana Genç
İş İnsanları Derneği (Adana GİAD) ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile bir araya gelerek yer tahsisi için protokol imzaladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Genç İş insanları Derneği ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği ile bir araya gelerek Adana'da ikinci 5 yılda hayata geçireceği vizyon projeleri anlattı.
Başkan Sözlü, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'yı doğudan batıya kuzeyden güneye sonsuz bulvarlarla birleştirip bütünleştirdiklerini belirtti.
Sözlü, Adana'nın geleceğine dair hayali söylemlerle konuşanların, hiçbir projesi olmadan 'Adana'da işler iyi olacak' diyerek somut bir icraat ortaya koyamayanların tarihin tozlu sayfalarına karışmalarına kısa bir süre kaldığını ifade etti.
Başkan Sözlü, daha sonra Adana GİAD ve MÜSİAD ile yer tahsisi için protokol imzalandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:22 Kaynak: İHA
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