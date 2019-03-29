Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü'den Şehit Eşine Nezaket Ziyareti

Başkan Sözlü'den Şehit Eşine Nezaket Ziyareti

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır" dedi.

Başkan Sözlü'den Şehit Eşine Nezaket Ziyareti, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü eşi Zeynep Sözlü ve kızları ile 12 Nisan 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i evinde ziyaret etti.

Şehit eşi Gülcan Demiryürek'i ailesi ile birlikte ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır. Onların bizlere karşı görüş ve düşünceleri ne olursa olsun onlara karşı saygıda kusur etmemek, canlarıyla bedel ödeyen şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak da bizim vazifelerimiz arasındadır" diye konuştu.

Şehit eşi Gülcan Demiryürek de nezaket ziyaretleri için Başkan Sözlü, eşi ve ailesine teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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