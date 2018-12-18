Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü: "Hayvancılık Teşvikinde Denetim Arttırılmalı"

Başkan Sözlü: "Hayvancılık Teşvikinde Denetim Arttırılmalı"

29 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de nüfusa oranla küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek hayvancılığın teşviklerinde denetimlerin arttırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Sözlü:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de nüfusa oranla küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek hayvancılığın teşviklerinde denetimlerin arttırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Sözlü, Tarımda Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşma yapan Başkan Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yerinde kalkınma projeleri ile çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların alternatif tarım ürünlerine yönlendirildiğini ifade ederek tarımda nitelikli üretim vurgusu yaptı. Gıdanın stratejik bir öneme sahip olduğunu aktaran Başkan Sözlü, kırsal kalkınmayı ve tarımı hiç hafife almadıklarını, gösteriş yapmak değil faydalı olmak noktasında hamleler yaptıklarını belirtti.

"Hayvancılık teşvik edilmeden ucuz et mümkün değil"

Türkiye'de hayvancılığın teşvik edilemeyip, hayvanlar doğurganlaştırılamadan herkesin ucuz et yemesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 124 üreticimize 422 adet damızlık koç desteği verildiğini, Türkiye'nin et üretiminde büyük açığının olduğunu ancak küçükbaş hayvancılığın gelişmesi sayesinde bu açığın yüzde 20'sinin kapatılabileceğini ifade etti.

"Teşvik kadar denetim de arttırılmalı"

Her 25 dişi koyuna bir ivesi cinsi damızlık koç verdiklerini ve bu koyunları Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM'den aldıklarını belirten Başkan Sözlü, damızlık koçların maliyetinin yüzde 70'ini Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin karşıladıklarını kaydederek, artık ivesi cinsi koyun arayanların Şanlıurfa Ceylanpınar ya da bir başka şehre gitmesine gerek kalmayacağını sözlerine ekledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvan yetiştirerek hem kendi bütçelerine katkı sağladıklarını hem de devletine karşı önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Sözlü, devletin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekler ile para kazanma amaçlı değil ülkedeki et açığını kapatmak ve halkın zenginleştirmek olduğunu söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:18 Kaynak: İHA

Türkiye, Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi

FIFA 19 Oyunu, Türkiye Haritasını Şaşırdı Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:47:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü: "Hayvancılık Teşvikinde Denetim Arttırılmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]