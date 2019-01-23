Başkan Sözlü: "Kentte Yeni İmar Alanı Açmadık"
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından kendisine destek vermek adına düzenlenen toplantıya katıldı.
Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından kendisine destek vermek adına düzenlenen toplantıya katıldı.
Kentte yatırım yapan gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Sözlü'ye Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' plaketi takdim edildi.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri ile buluşan Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada kentte yeni imar alanı açmadığını, ada bazında yapılan uygulamalarla ve haritalara işledikleri planlamalar ile şehrin geleceğine ışık tuttuklarını aktardı.
Aşağı Seyhan
'ın ve Yüreğir
'in yenilenmediği bir Adananın yenilenemeyeceğini ifade eden Başkan Sözlü, Yüreğir'i kıymetlendiren 3 büyük köprünün çalışmalarının devam ettiğini belirtirken kente sonsuz bulvarlar kazandırdıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Mahsum Yeşil tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye yılın belediye başkanı plaketi takdim edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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