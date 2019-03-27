Başkan Sözlü: Mihraç Ural, Bana Oy Verilmemesi Yönünde Paylaşımda Bulundu
59 dakika önce
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olarak aranan terör örgütü üyesi Mihraç Ural'ın, sosyal medyada kendisine oy verilmemesi yönünde paylaşımlar...
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olarak aranan terör örgütü üyesi Mihraç Ural'ın, sosyal medyada kendisine oy verilmemesi yönünde paylaşımlar yaptığını söyledi.
Türk Kızılayı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde bir hastanenin yapımına katkıda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının bir numaralı faili olarak aranan, terör örgütü THKP/C- Acilciler grubu elebaşı Mihraç Ural'ın, kendisine oy verilmemesi yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu söyledi.
Esad rejiminin Türkiye üzerinde bazı emellerini hayata geçirmeye çalıştığını tahmin ettiğini aktaran Başkan Sözlü, "Bu adam Samandağlı ama Suriye'de Esad rejimine çalışan, onlar adına terör eylemleri yapan, Reyhanlı'da Müslüman insanlarımızı katleden eylemin faili olarak zaten Türkiye tarafından arananlar listesinde" dedi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:48 Kaynak: DHA
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