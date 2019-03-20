Başkan Sözlü, Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
1 saat önce
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde seçim midibüsünün devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Adana
'nın İmamoğlu
ilçesinde seçim midibüsünün devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Hüseyin Sözlü
de yaralıları ziyaret etti.
İmamoğlu ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temel atma törenine katılmak isteyenleri taşıyan Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı seçim midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de kaza haberini aldıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret etti. Hasta yakınlarıyla görüştü. Açıklama yapmayan Sözlü, hastaneden ayrıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:16 Kaynak: İHA
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