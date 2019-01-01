Başkan Sözlü Yeni Yılı Hemşerileriyle Karşıladı
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kent halkının 2019 yılını coşkuyla karşılaması için ücretsiz yılbaşı konseri organize edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi
tarafından kent halkının 2019 yılını coşkuyla karşılaması için ücretsiz yılbaşı konseri organize edildi.
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen ve ünlü şarkıcı Gökçe
Dinçer'in sahne aldığı yılbaşı organizasyonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, hemşerilerini yalnız bırakmadı.
Eşi Zeynep Sözlü ve kızı Gökçen
Sözlü ile birlikte İstasyon Meydanı'na gelen Başkan Sözlü, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden hemşerilerinin arasında yeni bir yılı karşılıyor olmanın verdiği mutluluğu ifade etti. Başkan Sözlü, Adana'nın en soğuk günlerinden bir tanesinde meydanı dolduran hemşerilerine "Misafirperverliğin en Adanalısını gösterdiniz. 2019 hep böyle neşeli geçsin" diyerek teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın seslendireceği hareketli şarkılarla başlayan, havai fişek ve lazer gösterileriyle renklendirilen konserde saatler 00.00'a yaklaştığında Başkan Sözlü, ünlü şarkıcı Gökçe ve eşi Zeynep Sözlü ile birlikte 10'dan geriye doğru saydılar ve yeni yılı karşıladılar. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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