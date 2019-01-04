Son Dakika Haberleri: Başkan Sözlü: "Yüreğir'in Yıldızı Parlayacak"

Başkan Sözlü: "Yüreğir'in Yıldızı Parlayacak"

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir'i kıymetlendirecek projeleri anlatırken, "Yapacağımız tasarımlarla bölgede yeni bir şehir oluşacak" dedi.

Başkan Sözlü:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir'i kıymetlendirecek projeleri anlatırken, "Yapacağımız tasarımlarla bölgede yeni bir şehir oluşacak" dedi.

Başkan Sözlü, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki Elazığlılar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 4,5 yıllık sürede Adana'da yaptıklarını, planladıklarını anlatan Sözlü, "Sarıçam deresi yıllardır Adana'nın problemi. Ada bazında yapacağımız tasarımlarla çekme payı 10 metre geriden başlayan bir tasarımla bu bölgede yeni bir şehir şekillenecek" diye konuştu.

Adana'da hiç bir tarım arazisini konut arazisi olarak imara açmadıklarını belirten Başkan Sözlü, "Anlattıklarım söylemden ibaret değil, şehir planlarına işlemiştir. Yavuzlar Köprüsü, Yüreğir'in ihmal edildiği psikolojisinin aşıldığının nişanesidir. Girne Köprüsü'nü iki katına çıkarıyoruz. Belediyecilik bakış açımda Yüreğir'i, Seyhan'ın aşağısını yenilemez, değer katmazsanız Adana'yı değiştiremezsiniz. Gelecek Adana planlamamızda Yüreğir, yıldızı parlayan yer olacaktır" şeklinde konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Sarıçam, Hüseyin Sözlü, Adana, Yüreğir, Güncel
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