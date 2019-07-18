Son Dakika Haberleri: Başkan sözünü tuttu... Çocuk oyun alanları ücretsiz hizmete girdi
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Başkan sözünü tuttu... Çocuk oyun alanları ücretsiz hizmete girdi

7 dakika önce

Yenişehir Belediyesi Sosyal Tesisi ve ücretsiz kapalı çocuk oyun alanının hizmete giriyor.

Başkan sözünü tuttu... Çocuk oyun alanları ücretsiz hizmete girdi, System.String[]
Yenişehir Belediyesi Sosyal Tesisi ve ücretsiz kapalı çocuk oyun alanının hizmete giriyor.

Yenişehir Belediyesi, güzel ve güvenlik bir gelecek için mutlu çocuklar yetiştirmeye çalışıyor. Göreve geldiklerinden beri tüm birimleriyle hummalı bir çalışma başlattıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Seçim Beyannamemizde de belirttiğim gibi üzerinde hassasiyetle durduğum bir konu vardı. İlçemize yakışan bir sosyal tesis kazandırmayı çok arzu ediyorduk. Çocukların eğlenerek hoşça vakit geçirebileceği, içerisinde ücretsiz kapalı çocuk oyun alanlarını hizmete alıyoruz. Aileler de çocukları eğlenirken, dinlenip yemek yiyebilecekleri, çaylarını içebilecekleri bir kafeteryası bulunan modern bir tesis olacak. Üstelik bu hizmeti, elimizde bulunan mevcut tesisi yenileyerek gerçekleştirecek olmanın ayrı bir huzuru var" dedi. - BURSA
Davut Aydın, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
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