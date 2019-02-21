Son Dakika Haberleri: Başkan, Sporcu Memuru Ödüllendirdi

Başkan, Sporcu Memuru Ödüllendirdi

1 saat önce

Manavgat Ultra Maratonu'nda dereceye giren Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan, Sporcu Memuru Ödüllendirdi, System.String[]
Manavgat Ultra Maratonu'nda dereceye giren Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen Manavgat Ultra Maratonunda 70.8 km'lik parkuru bitirerek derece yapan ve 3.'lük ödülünü alan Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş'ü tebrik ederek hediye takdim eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gümüş'e başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Zabıta, Kütahya Belediyesi, Gümüş, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan, Sporcu Memuru Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]