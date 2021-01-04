Başkan Subaşı'ndan 'Alışverişini yerel esnaftan yap' çağrısı - Son Dakika

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf için Bilecik halkına çağrıda bulunarak, "Alışverişlini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" dedi.

Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de esnaflar ekonomik sıkıntılar içerisinde zor günler yaşıyor. Birçok esnaf Korona virüs dolayısıyla dükkanlarının kapılarına kilit vurmak zorunda kalırken, birçok esnaf da gerek işyeri kirası, gerek çalışanların maaşı ve sigortasını ödemekte zorluk çekiyor. Bu sebepten dolayı Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, işletmecilere biraz olsun nefes olması amacıyla "Esnafına sahip çık" kampanyası başlattı. Başkan Subaşı, başlatmış olduğu kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üzerimde yok, sonra veririm dediğin, iyi günde kötü günde beraber olduğun gördüğünü değil,,lazım olanı aldığın yerel esnafına bu zorlu süreçte sahip çık Bilecik diyerek, 'Alışverişini yerel esnaftan yap' çağrısında buluyorum" dedi. - BİLECİK