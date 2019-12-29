Başkan Süer'den çiftçiye 3 bin ton arpa sevkiyatı müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Süer'den çiftçiye 3 bin ton arpa sevkiyatı müjdesi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Süer'den çiftçiye 3 bin ton arpa sevkiyatı müjdesi

6 saat önce

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bölge üreticilerine önümüzdeki haftadan itibaren 3 bin ton arpa sevkiyatı yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Süer'den çiftçiye 3 bin ton arpa sevkiyatı müjdesi, System.String[]

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bölge üreticilerine önümüzdeki haftadan itibaren 3 bin ton arpa sevkiyatı yapılacağı müjdesini verdi.


Mevsim şartlarının zor olduğu TRB2 bölgesinde arpa tedariğinin önemine dikkat çeken Nayif Süer, "Üreticilerimiz ve üyelerimizin bu sıkıntısını giderebilmek için bir süredir yetkililerle temas halindeydik. Milletvekilimiz Abdulahat Arvas konunun yakın takipçisi oldu. Bu yıl ki mevcut 4 bin tona ilaveten 3 bin ton daha arpa sevkiyatı yapılacağını, ihtiyaç olursa ek sevkiyatlar da yapılacağını taahhüt etti" dedi.


Bölgenin iklim şartlarının tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Başkan Süer, "Bu talebimize kısa sürede dönerek çözüm bulan Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - VAN

Abdulahat Arvas, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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