Son Dakika Haberleri: Başkan Süer'den Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü binasında inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Süer'den Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü binasında inceleme

1 saat önce

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Süer'den Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü binasında inceleme, System.String[]

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kombina Müdürü Nesim Baykara eşliğinde şantiye alanının tamamımı tek tek gezen Başkan Süer, Van'a yakışır standartlarda bir proje hazırlandığını söyledi. Süer, "2011'de meydana gelen deprem sonrası yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanan 16 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulmuş alanda lojman, misafirhane, biyolojik arıtma sistemi, çevre düzenlemesine kadar her ayrıntı düşünülmüş. Bölgemizin en önemli kurumlarından biri olan Et ve Süt Kombina Müdürlüğünün yeni hizmet binasının modern, kente yakışır görünümü memnuniyet vericidir. Müdürümüz nezdinde projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Süer, ziyaretin anısına aynı zamanda VANTB üyesi olan Gökçenay Grup adına Şantiye Şefi Bora Turhan'a plaket takdim etti. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor
Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:47:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Süer'den Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü binasında inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]