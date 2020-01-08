Başkan Süer: "Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Süer: 'Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak' - Son Dakika

Başkan Süer: "Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak"

6 saat önce

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü yeni hizmet binasının nisan ayında tamamlanarak faaliyete başlayacağını söyledi.

Başkan Süer:

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü yeni hizmet binasının nisan ayında tamamlanarak faaliyete başlayacağını söyledi.


Göreve geldiği günden bu yana sektörün dinamikleri ile görüşerek üyelerine en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten (Van TB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu kapsamda Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürü Nesim Baykara ile sürekli görüşerek bilgi aldığını belirten Başkan Süer, süreci en başından beri takip ettiklerini vurguladı. 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası uzun bir süre atıl durumda kalan hizmet binasının Van dışında kurulması fikrine karşı çıkarak, burada olması için lobi çalışması yaptıklarını vurgulayan Süer, "Üyelerimizden gelen dilekçeler, saha araştırmaları sonucu oluşturduğumuz raporları dönemin yetkililerine sunduk ve çabalarımız sonuç buldu" dedi.


Yeni hizmet binasının inşaat alanında sık sık incelemeler yaparak, bilgi aldıklarını söyleyen Süer, "Et ve Süt Kurumu yeni hizmet binası nisan ayında faaliyete başlayacak. İlimizin en önemli kurumları arasında olan Et ve Süt Kurumundan üreticimiz modern teknolojilerle donatılmış, tüm ayrıntıların düşünüldüğü yeni yerden layığıyla hizmet alacaklar" ifadelerini kullandı.


Başkan Süer, bölge hayvancılığına önemli katkı sağlayacak yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenleri tebrik ederek, Van halkına hayırlı, uğurlu olmasını diledi. - VAN

Et ve Süt Kurumu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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