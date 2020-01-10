Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi - Son Dakika
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Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi

6 saat önce

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi, System.String[]

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.


Demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basının yönetimle halk arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Sülük, "Kamuoyuna, doğru, ilkeli, bağımsız bilgi aktarmak adına türlü güçlüklerle ve fedakarlıkla yaptığınız çalışmaları takdirle anıyorum. Basın mensuplarımız demokrasinin vazgeçilmezleri olarak yönetimle halkımızın arasında önemli bir köprü görevi görmektedirler. Doğruları teşvik etmek, yanlışları denetlemek sureti ile toplumda dengenin oluşmasına önemli katkı sağlayan siz değerli medya mensuplarımızın daha iyi şartlarda görev yapmanız temennisi ile 10 Ocak Gazeteciler Gününüzü tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim" dedi.


İskilip Halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Sülük, devraldıkları hizmet bayrağını daha üst seviyelere taşımak için bugüne kadar olduğunu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


Başkan Sülük ayrıca gazetecilere belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi.


Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı gazeteciler katıldı. - ÇORUM

Gazeteciler Günü, Ali Sülük, İskilip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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