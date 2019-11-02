Son Dakika Haberleri: Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi

Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi.

Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi, System.String[]

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sülük, ocakta çalışan maden işçileriyle sohbet etti. Başkan Sülük, ayrıca bölgede yaşanan yol sorunu ile ilgili firma sahipleriyle de görüş alışverişinde bulundu.


Maden ocağının bulunduğu bölgedeki yolun ilçe ekonomisine ciddi girdi sağlayan işletmenin ihtiyacına cevap veremeyecek durumda olduğunu dile getiren Başkan Sülük, yolun asfaltlanması için gerekli girişimlerde bulunacağını, çözüm bulunamaz ise belediye imkanları ile sorunu çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.


Başkan Sülük, ziyaret sonunda ilçe ekonomisi ve istihdama sunduğu katkılardan dolayı firma sahibi Hasan Yılmaz'a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu dile getiren firma sahibi Hasan Yılmaz, taleplerini dinleyen ve destek sözü veren Belediye Başkanı Ali Sülük'e teşekkür ettiler. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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