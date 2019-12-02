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Başkan Sülük özel öğrencileri ağırladı

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde Misak-ı Milli İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret etti.

Başkan Sülük özel öğrencileri ağırladı, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde Misak-ı Milli İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret etti.


Okul Müdürü Murat Babacan'nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ali Sülük, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Sülük ziyaret sonunda öğrencilere Nutuk hediye etti.


İskilip belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra özel bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini açıklayan Başkan Sülük, "Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, özel bireylerin zorlukları rahatlıkla aşabildiği, engelsiz bir dünya dilerim" dedi. - ÇORUM

Ali Sülük, İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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