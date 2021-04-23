Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika

Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

23.04.2021 23:02
Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama, System.String[]

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını belirterek, "Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar" dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını belirterek, "Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar" dedi.

İskilip Belediyesi faaliyet raporu, MHP ile AK Partili belediye meclis üyelerinin savcılığa bulundukları suç duyurusu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, şahsına yönelik suçlamaların hepsine belgeyle cevap verdi. Göreve geldiği günden itibaren partisine ve Cumhur İttifakına zarar vermeden çalıştığını belirten Başkan Sülük, yapacağı açıklamaların şahıslarla alakalı olduğunu ve vereceği her yanıtın belge ile ispatının olduğunun altını çizdi. Göreve geldiği günden beri sürekli farklı talep, maddi menfaat beklentisi içerisinde olan kitlelerin hedefi haline geldiklerini anlatan Başkan Sülük, "Bu talepler karşısında arkadaşlarımızla birlikte dağ gibi durduk. Bunların en başında maddi talepler vardı. Başarılı olamayınca içimize fitne sokarak gerek meclis gerekse belediye personelimizin üzerinde etki kurdular. Hatta öyle ileri gittiler ki 'biz belediye başkanı görevden aldırıyoruz, yerine sen belediye başkanı olacaksın' dediler. Arkadaşlarımızın bu şekilde beyinlerine girenlerin belediyemizde bazı yakışık almayan hareketler yapılmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Suç duyurusu benimle ilgili değil, tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları"

Yaptıkları işlerden emin olduklarını ve veremeyecekleri hesaplarının bulunmadığını kaydeden Başkan Sülük, "Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yok. İsteyen istediği şekilde üzerimize gelebilir. Bizim korkumuz yok. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hiçbir yerden sonuç alamayınca basına da servis edilen, özellikle bazı mensupları tarafından değiştirilerek kamuoyuyla paylaştılar. Suç duyurusunda bulundular. Ancak yapılan suç duyurusu benimle ilgili değil. Tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları. Şu anda benim adıma yapılan herhangi bir suç duyurusu veya soruşturma yok. Bu arkadaşlarımızın girişimleriyle mülkiye müfettişi görevlendirildi. Gerekli denetimlerini yaptı. Bundan da sonuç alamayınca denetleme komisyonu var. Deneme komisyonu da mali işleri denetler ve bunun dışında görevi yoktur" dedi.

"Buyursunlar beni şikayet etsinler"

İddialara tek tek belgelerle cevap veren Başkan Sülük, "Biz yaptığımız hiçbir işte rant sağlamadık. Ben ömrüm boyunca çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim. Bundan sonra da geçirmem. Kimse benden böyle bir beklentiye girmesin. Şahsıma yönelik yapılan ithamların, suçlamalardan elde etmeye çalıştıkları tek şey var o da belediye başkanlığı makamı. ve akabinde de buradan elde edecekleri rantlar var. Bu suçlamalarla ilgili itirazları olan arkadaşlar varsa hukuk yolları açık. Buyursunlar beni şikayet etsinler. Ben 14 yaşımda yatılı okulda okudum. 14 yaşımdan beri beni devlet okuttu. 18 yaşımda ilk maaşımı almaya başladım. 32 yıldır devlete hizmet ettim. Devlet beni kimseye minnet ettirmedi. Kimsenin karşısında boyun eğdirmedi. Bundan sonra da hiçbir Allah'ın kuluna boyun eğmeyeceğim. Hiçbir maddi manevi menfaat çıkar uğruna boyun eğmem. Ben memleketime hizmet için belediye başkanı oldum. Bu koltuğa da bağlı değilim. Hiç umurumda da değil. Başından beri boynumu eğmeye çalışan güruh bunu beklemesin. Umutlarını kessin" diye konuştu.

"Kimse boş hayal görmesin"

Yapılan suçlamalarla ve gündeme getirilen iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıklayan Başkan Sülük, "Hukuki mücadeleme başlıyorum. Bana tehdit mektupları, şantaj mektupları gönderen, aleyhimde sahte hesaplar üzerinden kampanya yürütenler herkes kendisini biliyor. Kimse burayla ilgili boş hayaller görmesin. Müfettiş raporunu da bekliyorum. İllaki eksikliklerimiz çıkacak. Hakkımda en ufak soruşturma yok. Müfettiş ifademi almadan gitti. Kamuoyunda şahsım hakkında kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Hiçbir dosyada soruşturma evrakında ismimiz yok. Bunların çamur at izi kalsın felsefesi bu duruma geldi. Denetleme komisyonu raporu faaliyet raporunun yetersiz olarak gerekçe gösterilen rapordur. Faaliyet raporunun geçersiz sayılmasına tek gerekçe olarak Melis üyeleri tarafından kamuoyuna sunulan denetim raporu oldu. Başka hiçbir gerekçe yok. Bu sürecin başından itibaren partimizle sürekli istişare halindeyiz. Genel merkezi konuyu biliyor. Müfettiş raporunu bekliyorlar. Partimizin tavrı ile ilgili çok yorum yapmayacağım. Herkes gitse ben MHP'liyim. MHP'den istifa edecek gibi beklentisi olanlar avucunu yalar. Herkes istifa etse ben MHP'liyim. Beni kimse partimden istifa etmeye zorlayamaz. Böyle bir şey de yok. Partimizin en ufak bu yönde telkini de yok. Önümüzün tıkanması işlevsel anlamda gerçekçi bir tavır değil. Ülkemiz hukuk devleti. Bu konuda ben son derece rahatım. Beni üzen kamuoyundaki yanlış bilgilendirmedir. Bu suçlamaların tek sebebi rant kapılarının kapatılması" dedi. - ÇORUM

Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi, Ali Sülük, İskilip, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt         
23:05
Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı         
22:43
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 23:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sülük'ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei