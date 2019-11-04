Başkan Sümer'den çiftçilere destek talebinde bulundu

Adıyaman'ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarının çözümü için destek talebinde bulundu.



Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çiftçilerin sorun ve taleplerini söyleyerek dosya sunduğunu vurguladı. Sunduğu dosya hakkında açıklama yapan Başkan İsmail Sümer, "Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği 'Adıyaman İş Dünyası Buluşması' programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, çiftçilerimizin sorun ve taleplerini içeren bir dosya okuyarak sunduk. Sayın Bakanımız ise özellikle enerji desteği ile çiftçilerimize aylık gelen faturaların hasata göre düzenlenmesi konularında bizzat ilgileneceği sözünü bize verdi. Çevre illerimiz Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine verilen yüzde 55'lik enerji desteğinin Çetintepe Barajı tamamlanıncaya kadar ilimiz çiftçilerine de verilmesi iller arasındaki farklılığı ortadan kaldıracak ve bölgesel rekabet gücünü olumlu ölçüde arttıracaktır. Yine AKEDAŞ enerji firması tarımsal sulamadaki fatura ödemelerini aylık olarak düzenlemektedir. Üreticilerimiz ödemelerini zamanında yapamamaktadır. Çiftçilerimizin ürünlerinin en az yetiştiği süre 4 aydır. Ancak tüketilen enerji bedeli faturaları aylık olarak düzenlendiği için çiftçi ödemelerini düzenli yapamamaktadır, dolayısıyla AKEDAŞ üretim sezonunda elektrikleri kesmektedir. AKEDAŞ Firması elektrik kesim bedeli, okuma bedeli vb. gibi ilave ücretler faturaya yansıtılmaktadır. Çiftçinin itirazı durumunda bu uygulamanın EPDK'nın talimatı olduğu söylenmektedir. Bu uygulama çiftçimizi mağdur etmektedir. Sulamada kullanılan elektrik faturalarının ürün hasat tarihine göre 30 Temmuz ve 30 Ekim olarak yılda iki defa tahsilatına gidilmesi durumunda, ürün satımına denk getirilir ise çiftçimiz ilgili şirketin ödemesini düzenli bir şekilde yapabilecektir. İlçemizde ülkemiz için stratejik öneme sahip pamuk ürünü geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Ancak gerek enerji sorunu gerek verilen desteklerin yetersiz olması bunun yanında son yıllarda pamuk bitkisi iklimsel koşullar ve bitki zararlıları tarafından tahrip edilmesi sonucu çiftçinin girdi maliyetleri yükselmiştir. Bu durumda çiftçi pamuk yetiştiriciliğini terk etmek zorunda kalmaktadır. Sürdürülebilir tarım için Pamuk üreticisi desteklenmelidir. Özellikle enerji fiyatlarının yüksek olması üreticiyi kuru tarıma yönlendirmektedir. Pamuk üretiminin arttırabilmek ve ithalatı azaltabilmek için destekleme miktarının üretim maliyetlerini ve piyasa koşullarının göz önüne alınarak 80 kuruş olan destekleme miktarının en az 1.30 kuruşa yükseltilmelidir. 2019 yılında meydana gelen doğal afet, iklimsel ve olumsuz piyasa koşullarından dolayı çiftçi borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Çiftçilerimizin beklentisi bir an önce ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçların faizsiz ertelenmesidir. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen ve bölgemizde Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş'a verilen IPARD desteklerine ilimizin de dahil edilmesi ile hayvancılık alanında büyük bir adım atılmış olacak ve dolayısıyla hayvancılık alanında önemli gelişmeler yaşanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN