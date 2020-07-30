Başkan Sunar: "Bayram gönüller yapmak fırsatıdır" - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Bayramın gönüller buluşması olduğu, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma hasletlerini ifade ettiğini belirterek, "Manevi sevinç ve coşkunun kaydedildiği bayram iklimi, gönüller yapma fırsatıdır" dedi.

Bu yıl Kurban Bayramının farklı bir ortam ve süreçte ihya edileceğine işaret eden Başkan Sunar, Covid-19'la mücadeleye dikkat çekerek, dadaşların hijyen şartlarına uyma konusunda özel bir hassasiyet ve dikkat göstereceklerinden emin olduklarını söyledi. Başkan Sunar, gösterilecek titizliğin bir inanç gereği olduğuna da vurgu yaptı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yayımladığı mesajla İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Sunar, "Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bayramlarımız, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi hasletlerin şahika noktaya çıktığı maneviyat mevsimidir" dedi

Temizlik, Maske ve Mesafe Üçlemesi

Temizlik, Maske ve Mesafe ile kaydedilen hassasiyet üçlemesinden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sunar, "Bayramlarımızın üzüntü ve yasa dönüşmemesi için Bakanlığımızca yapılan uyarılar mutlak dikkate alınmalı, Bayram Namazı, Kurban kesimi, Cuma Namazı ve bayramlaşma süreçlerinde hastalık bulaştırmanın bir vebal ve kul hakkı olduğu asla unutulmamalıdır" mesajını verdi.

Palandöken'de Tedbirden Taviz Yok

Başkan Sunar mesajında ilçede alınan tedbirlere vurgu yaparak, Palandöken Belediyesi olarak ilçede Kurban kesim yerleri ve temizlik noktasında tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Başkan Sunar, bayram öncesi camilerin tamamında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yürüttüklerini de paylaştı.

Mesajında kurban Bayramı'nın manasına da dikkat çeken Başkan Sunar, "Tekbir nidalarıyla ihya edeceğimiz Kurban Bayramı adanmışlığın sembolüdür. Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en beliğ ifadesidir. Yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi hasletlerin şahika noktaya çıktığı bu mübarek güne bizleri kavuşturan rabbimize sonsuz şükürle: tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim Kurban ibadetimizi kabul ve makbul eylesin" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM