Başkan Sunar'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika

Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.



Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sunar, belediye çalışmalarını anlattı.



Başkan Sunar, 1 ve 2. Marketler'de yapılacak kentsel dönüşüm, ilçede bir kent meydanı kazandırılması, Nikah Sarayı'nın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Nikah Sarayı'nı belediyenin kendi imkanlarıyla işletmesinin mümkün görülmediğini kaydeden Sunar, binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kültürel amaçlı olarak kullanılması yönünde görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.



Dünyanın önde gelen kış sporları merkezinin hemen yanında ve adını taşımalarına rağmen, turizmin nimetlerinden yararlanamadıklarını ifade eden Sunar, bu yönde projeler hazırlandığını kaydetti. Palandöken Kış Sporları Merkezi'ndeki kent ormanında ilkbahardan itibaren çalışma yapacaklarını vurgulayan Sunar, düzenlemenin ardından vatandaşlara açılacağını söyledi. - ERZURUM