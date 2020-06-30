Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma - Son Dakika

Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma

Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor.

Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor. Daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek mahaller oluşturmak kaydıyla yürütülen çalışmalarla ilçe Markalaşma sürecinde ciddi ivme kazanıyor.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor


Palandöken Hedefi


Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Palandöken'i kırsal ve merkeziyle bir bütün olarak değerlendirdiklerini, Turizm ilçesi olma yolunda hedef oluşturan Palandöken'in vizyonunu yüksek tuttuklarını belirtti.


Mahalle Mahalle Gönül Seferberliği


İlçe kırsalındaki çalışmaları sahada inceleyen Sunar, fiziki çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliğinden de asla taviz vermediklerini, AK Belediyecilik sinerjisini mahalle mahalle ilçeye taşıdıklarını bildirdi.


Sunar Sahadaydı


Gezi ve inceleme programları kapsamında Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kırsaldaki mahallelere çıkarma yaptı. Başkan yardımcılarıyla birlikte mahalle sakinleriyle birebir görüşen ve istişare eden Başkan Sunar, talep, sorun ve önerileri aldı. Mahallelerin geleceğini vatandaşlarla birlikte planlayan Başkan Sunar, bu yaklaşımıyla gönül Belediyeciliğinin de esasını yerine getiriyor.


Saha çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, "Tevazu samimiyet ve gayret ile "gönül belediyeciliği" düsturuyla vatandaşlarımızın huzurundayız. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla mahallerimizin geleceğini birlikte planlıyoruz" dedi.


Yaz Sezonu Çalışmaları


Yaz sezonunu dolu dolu geçirmek için 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Sunar, "Hafta içi AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz'le birlikte ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmaları inceledik. İlçemizi 2023 hedefine taşıyacak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de kırsaldaki mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Oluşan yeni talepler, sorunlar ve önerileri almak ve gereğini yapmak üzere buradayız. İlçe sakinlerimizin görüşü, olmazsa olmazımız. Mahallerimizin birçok sorununu bu yaklaşımla çözüme kavuşturduk. Palandöken Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin 7/24 emrindeyiz." diye konuştu. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma - Son Dakika

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:29 Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı 08:44 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 19:03 İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:01:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]