Son Dakika Haberleri: Başkan Sunar'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Sunar'dan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sunar'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda vatandaşların bayramını kutlayan Sunar, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

"Kurallara uyalım, Bayramımızı hüzne dönüşmesin" diyen Sunar, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı Ramazan ayını huzur içeresinde geride bırakmanın hüznünü yaşarken aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu; dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Ramazan Bayramı'na da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram, birliğin günüdür, beraberliğin günüdür. Tüm toplumsal değerlerin en üst seviyeye çıktığı ve çıkması gerektiği bayramları kendimize bir fırsat bilmeliyiz. Bayramda gösterdiğimiz hassasiyeti, birlik ruhunu, yardımlaşma duygumuzu tüm hayatımızda uygulamalıyız. Bu bayram da sahip olduğumuz güzellikleri, Ramazan Bayramı'nın sevincini hep birlikte kucaklaşarak geçirelim. Bayramda gönüllerin buluşması kadar hasretlerin de sona ermesi için fırsat günleridir. Bu güzel günlerde, hem ruhen hem bedenen birlikte olmak, aynı sofradan yemek, aynı çaydan muhabbetlenmek inanıyorum ki her bir annenin, her bir eşin, her bir evladın hakkı ve arzusudur. Bu arzunun yerine getirilmesinde yaşanacak olan mutluluğu hüzne dönüştürmemek için trafik kurallarına uyalım. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın gidiş ve dönüş yollarında kurallara uymasını, uykusuz araç kullanmamalarını ve sürat yapmamalarını temenni ediyorum. İnşallah, karayollarından gelen haberlerle içimizin yanmadığı bir bayram geçiririz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
Muhammet Sunar, Palandöken, Ramazan Bayramı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 03:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sunar'dan Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]