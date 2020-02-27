Başkan Sunar'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sunar'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Sunar'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sunar'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar mesajında, Regaip Kandiliyle başlayan ve Kadir gecesiyle sona eren, Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan üç ayların birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını temenni etti.


Başkan Sunar, Manevi mevsime girişin habercisi olan Regaip kandilinin kıymetine dikkat çektiği mesajında, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi sebebiyle bu geceye 'Regaip' denildiğini hatırlatarak "Ruhen ve bedenen huzur bulduğumuz Regaib gecesi, Kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecedir. Bu geceyi bir fırsat bilerek, hayatımızı muhasebe etmeli ve yeniden inşa etmeliyiz. Ruhen tazelenmemizi sağlayan bu geceyi ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirilmeliyiz. Ülkemizin ve insanlığın barış ve huzuru için gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize de dualarımızla destek olacağımız Regaip gecemizin insanlığın hidayetine, huzuruna vesile olmasını niyaz ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi - ERZURUM

Regaib Kandili, Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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