Başkan Sunar: "Eser siyasetimiz devam edecek" - Son Dakika

Başkan Sunar: "Eser siyasetimiz devam edecek"

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, AK Parti'nin tüm birimleriyle 'halka hizmet halka hizmettir' anlayışını eserlerle kaydettiğini, 'Önce İnsan' odaklı yaklaşımla Erzurum'un bir mükemmeliyet şehri konumuna taşınmakta olduğunu vurguladı.

Başkan Sunar:

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, AK Parti'nin tüm birimleriyle 'halka hizmet halka hizmettir' anlayışını eserlerle kaydettiğini, 'Önce İnsan' odaklı yaklaşımla Erzurum'un bir mükemmeliyet şehri konumuna taşınmakta olduğunu vurguladı.

AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi Atlama kulelerinde düzenlenen programla gerçekleşti. Tek liste seçime giren Haktan Ömeroğlu Palandöken ilçe Başkanlığına yeniden seçildi.

Ömeroğlu'na kutlama

Kongrenin yapıldığı alanda bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığına yeniden seçilen Haktan Ömeroğlu ve yönetimini tebrik etti. Başkan Sunar, "Değerli kardeşim Haktan Ömeroğlu ve ekibini kutluyorum. Bugüne kadar verdiği hizmetler takdire şayandı. Yeni dönemde de üstün başarı diliyorum" dedi

Palandöken 2023 sunumu

Daha sonra Palandöken Belediyesi olarak ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yapan Başkan Sunar, Yaklaşık 1.5 yıl önce göreve başladıklarını anımsatarak, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerel yönetimler manifestosu esasında çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Sunar 1,5 yıllık süreci paylaştı

Başkan Sunar, "İlçemizde bir taraftan yapıların eskidiği ama yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğü mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan da yeni yerleşim alanlarında aynı çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeksizin tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız köylerimizde de aynı şekilde sürüyor. Öncelikli olarak rutin hizmetlerimizi en iyi şekilde yapmayı hedeflemiştik. Şükür olsun bunda muvaffak olduk. Orta vadeli projelerimiz olan kızak alanları, köy evleri projelerimizin inşasına ve güneş enerjisi santrali ile biyogaz tesisimizin yapımına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Yeni şantiye binamızı da önümüzdeki yıl tamamlayacağız inşallah. Uzun vadeli projemiz olan Birinci ve İkinci Marketlerde kentsel dönüşüme büyük emek veriyoruz. TOKİ bu yılsonu itibariyle rezerv alanın ihalesine çıkmış olacak. Yine Gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçemizin sorunlarından olan tapu problemine eğilerek 160'ı aşkın binada binlerce meskenin tapu sorununu hallettik. Buradan bu sorunu olan olumlu yaklaşımımızın ve çözümcü anlayışımızın devam ettiğini ilan etmek istiyorum" dedi

Palandöken Belediyesi olarak salgın sürecinde yürüttükleri faaliyetlere de kısaca değinen Başkan Sunar, "Ülke genelinde ses getiren çalışmalara imza attık. Maske temininin güç olduğu zamanlarda kültür merkezlerimizde maske imalatına başlayarak 200 bin maske ürettik. Çocuklarımıza, Erzurumspor'umuza, 15 Temmuz'a, Ayasofya'ya özel ürettiğimiz maskeler büyük ilgi gördü. Salgının ilk günlerinde ilçemizde başlattığımız sterilizasyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen ilçe esnafımıza imkanlarımız ölçüsünde katkı sağladık. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kısa adı PALTİM olan Palandöken Toplum İletişim Merkezi vasıtasıyla 8 bin aileye yardımda bulunduk. Yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu

Halka hizmette AK birliktelik

Gerek Erzurum'da ve gerekse Palandöken'de AK Davada gönlünü birleştiren AK Parti mensuplarının el, gönül ve hedef birliğinde olduğunun altını çizen Sunar, "Eser siyasetimiz dadaşlardan hüsnü kabul görmektedir" dedi.

Palandökende gerçekleştirilen hizmetlerde Milletvekillerinin, AK Parti İl ve İlçe teşkilatının, Büyükşehir'in ve Mahalle temsilciliklerinin katkısına işaret Başkan Sunar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısa süre içerisindeki çalışmalarımıza Milletvekillerimizin verdiği desteğe olan şükranlarımı ifade etmek isterim. İl ve ilçe yönetimimiz her zaman yanımızda oldu. Desteklerine minnettarız. Büyükşehir Belediyemizle tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kılcal damarlar misali hizmetlerimizi Palandökenlilere aktaran mahalle temsilciliklerimize minnetlerimizi sunuyorum." - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, AK Parti, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sunar: 'Eser siyasetimiz devam edecek' - Son Dakika


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