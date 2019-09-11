Son Dakika Haberleri: Başkan Sunar, köy köy gezerek istekleri birinci ağızdan dinliyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Sunar, köy köy gezerek istekleri birinci ağızdan dinliyor

1 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, seçim sonrası hem teşekkür hem de ilçede bulunan köylerdeki sorunları dinlemek için köy ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Başkan Sunar, köy köy gezerek istekleri birinci ağızdan dinliyor, System.String[]

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, seçim sonrası hem teşekkür hem de ilçede bulunan köylerdeki sorunları dinlemek için köy ziyaretlerini gerçekleştirdi.


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ilk durağı Palandöken ilçesine en uzak mesafede bulunan Yenice Köyü oldu. Sunar, muhtarlarla sohbetinin ardından köyde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Toplamda on köye ziyareti bulunan Başkan Sunar köyde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Sunar, "İlçe merkezi ziyaretlerinin ardından köy ziyaretlerimizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle ziyaret ettiğimiz on köyümüzde de büyük küçük tüm vatandaşlarımızın gösterdikleri sıcak karşılamadan ve samimi sohbetlerinden son derece memnun oldum. Palandökenli vatandaşlarımızın bu samimi ve sıcak davranışları bize daha çok çalışma şevki katacaktır. Vatandaşlarımızı dinlemek, isteklerini birinci ağızdan duymak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte köylerimizi ziyarete geldik. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, köylerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sunar, köy köy gezerek istekleri birinci ağızdan dinliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]