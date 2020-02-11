Başkan Sunar: "Meselemiz gönül yapmaktır, vatandaş memnuniyeti önceliğimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sunar: 'Meselemiz gönül yapmaktır, vatandaş memnuniyeti önceliğimizdir' - Son Dakika

Başkan Sunar: "Meselemiz gönül yapmaktır, vatandaş memnuniyeti önceliğimizdir"

6 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yerel yönetimler için vatandaş memnuniyetinin esas olduğunu kaydederek, "AK Belediyeciliği ifade eden Gönül Belediyeciliğinin esası halkın takdiri, hakkın rızasıdır.

Başkan Sunar:

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yerel yönetimler için vatandaş memnuniyetinin esas olduğunu kaydederek, "AK Belediyeciliği ifade eden Gönül Belediyeciliğinin esası halkın takdiri, hakkın rızasıdır. Bizim yol haritamız budur" dedi.


Palandöken ilçesinde sahada personelin çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Sunar, 7/24 esasına dayalı olarak mesai harcayan personelin motivasyonlarını artırdı.


Hafta sonu aralıksız yağan karın olumsuz etkisini ortadan kaldırmak adına yoğun gayret gösteren Palandöken Belediyesi karla mücadele ekiplerini ilk olarak ziyaret eden Başkan Sunar, sahada yürütülen çalışmalardan dolayı çok sayıda teşekkür aldıklarını belirterek, personelini takdir etti. Başkan Sunar, "Ekiplerimiz Kar temizliğinde azami gayretle çalışıyor. Zorlu hava koşullarına rağmen Karla mücadelede başarılı performanslarıyla yüzümüzü ağartan personelimize teşekkür ediyoruz" dedi


'Hizmette engel ve mazeret olmaz'


Zorlu hava şartlarında yapılan işin zorluğunun tartışmasız olduğunu kayda geçen Başkan Sunar, "ilçe sakinlerimizi bütün bu zorluklara rağmen memnun ettiniz. Bütün zorlukları aşarak hizmete devam etmek bizim ana amacımız. Hiçbir engel bizi bu amaçtan alıkoyamaz. Ben bütün personelimize Kolaylıklar diliyorum" diye konuştu


Daha sonra Fen İşleri Şantiyesine geçerek işçilerle bir araya gelen Başkan Sunar, "Sizlerin sahada yürüttüğü başarılı çalışmalara İlçe sakinlerimiz arayıp memnuniyetlerini dile getirerek cevap veriyor. Çok sayıda teşekkür aldık. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, 'Halka hizmet hakka hizmet' anlayışıyla yürüyor. Palandöken belediyesi hamdolsun kuruluşu, düzeni, işleyişi güzel bir belediye. Önceki yıllarda da gayet güzel yapılmış bu işler. Güzel faaliyetler var. Daha da artırarak hepimiz müsterih oluruz" şeklinde konuştu


Muhtarlar Başkan Sunar'ı tebrik etti


Öte yandan mahalle muhtarları da karla mücadelede ortaya konulan başarıdan dolayı Başkan Muhammet Sunar ve ekibini kutladı. Tekederesi Mahallesi Muhtarı Suat Yenigel gönderdiği mesajında, "Başkanım size ve ekibinize teşekkürü bir borç biliyoruz. Mahallemizin bütün sokaklarını temizledik ve sakinlerimiz sizlere müteşekkir" İfadeleriyle teşekkürlerini dile getirirken, Solakzade Mahalle Muhtarı Mücahit Uçar da verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Palandöken Belediyesi sosyal medya hesaplarına teşekkürlerini ileten mesajlarda bulundu. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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