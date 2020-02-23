Başkan Sunar Vizyon Medya'da üç özel kardeşin konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sunar Vizyon Medya'da üç özel kardeşin konuğu oldu - Son Dakika

Başkan Sunar Vizyon Medya'da üç özel kardeşin konuğu oldu

6 saat önce

Vizyon Medya'da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş'ın kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her...

Başkan Sunar Vizyon Medya'da üç özel kardeşin konuğu oldu, System.String[]

Vizyon Medya'da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş'ın kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.


SUNAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum'da internet üzerinden yayın hayatını sürdüren Vizyon Medya ekibine konuk oldu. Üç engelli kardeşin yapım ve sunuculuğunu yaptığı Bakış Açısı programında Palandöken gündemini değerlendiren Başkan Sunar, engelli kardeşlerin önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.


Programın ilk bölümünde Palandöken'de yürütülen çalışmaları ve hazırladıkları projeleri paylaşan Sunar, 1. ve 2. Marketlerde hayat bulacak olan kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin cazibe kazanacağının altını çizen Sunar, esnafın kesinlikle mağduriyet yaşamayacağını, projenin planlı bir şekilde hayat bulacağını net bir dille ifade etti. Kent Ormanı, Güneş Enerjisi, Biyogaz Tesisi ve mandıra projelerinin detaylarını da paylaşan Sunar, Engelsiz Palandöken için yürütülen çalışmalara da dikkat çekti. Bu minvalde asansör, rampa ve engelli araçları için garajlar yaptıklarını da belirten Sunar, İlçede bulunan Palandöken Engelsiz Yasam Merkezi'nin özel vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.


SUNAR 'BAKIŞ AÇISI'NIN KONUĞUYDU


Daha sonra kurucuları da olduğu Vizyon Medya'da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programının önemine vurgu yapan Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş kardeşlerin kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Başkan Sunar, "Bugün burada engel tanımayan üç yiğit, Yasin, Yunus ve Emin Taş kardeşlerin yürek, bilgi, birikim ve öngörülerini öne çıkararak mükemmel bir iş başardıklarına şahitlik ettik. İnternet televizyonculuğunda ciddi takipçi sayısına ulaşan kardeşlerimiz, kamuoyunu aydınlatma adına, zor şartlar altında önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar. Vizyon Medya adında oluşturdukları televizyon kanalıyla ilimizin bugününe, yarınına pozitif yönde katkı sağlıyorlar. Davetleri üzerine konuk olduğumuz Bakış Açısı programında yaptığımız çalışmaları ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Son derece keyifli ve verimli bir program oldu. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu


Programın sunucusu Yasin Taş da, davetlerini geri çevirmeyerek programa katılan Başkan Sunar'a teşekkürlerini dile getirerek, maksatlarının kamuoyunu en doğru bir biçimde aydınlatmak olduğunu kayda geçtiler. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:38:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sunar Vizyon Medya'da üç özel kardeşin konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]