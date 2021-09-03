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Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu

03.09.2021 09:08
Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca'da esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca'da esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Başkan Sürekli'ye sorun ve beklentilerini ileten esnafın gündeminde, 'trafik' ve 'su' sorunu vardı. Esnaf, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki trafik ve içme suyu sorunlarına köklü çözüm beklediğini dile getirirken; Sürekli, "Bu sorunları her platformda dile getiriyoruz. Ne yazık ki CHP'li yerel idarelerin çözümleri efektif ve köklü değil, popülist. Günü kurtarmaya yönelik. Trafik çözümü için 'Kontağı kapatın', dediler, korkarız su için de 'Çeşmeyi kapatın' diyecekler. Böyle olmaz. Yarın okullar açılınca ne olacak? Keşmekeş artacak, sıkıntı büyüyecek." diye konuştu.

Günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla olmaz

Bir araya geldiği esnafların sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 100 günlük vaatlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi; "Evet, 100 gün içinde akıllı dokunuşlar yaparak trafik sorununu çözecekleri vaat ettiler. 111 noktada akıllı kavşak, 3 noktada battı çıktı yapmış olacaklardı. Şimdi, yan çiziyor, bunlar çok maliyetli diyorlar. Günü kurtarmaya yönelik bir yaklaşımla belediyecilik yapılmaz. 'Trafiğe çıkmayın' diyerek, 'Tek-çift plaka kriteri' ile trafik sorununu çözemezler. Köklü çözümden uzak, popülist söylem ve uygulamalarla, İzmirli vatandaşların, sizlerin tepkilerini bastırmaya çalışıyorlar. Vaatlerini unutturmaya çalışıyorlar. Görünen o ki; bu temel sorunları çözmek gibi bir niyetleri, kudretleri ve yetenekleri yok. Televizyon kanallarına çıkıp, günü kurtarmaya yönelik söylemlerle sorunları geçiştirme çabasındalar. Henüz okullar açılmadan trafikte canından bezen İzmirliler, okullar açılınca ne yapacak? Açtıkları çukurları aylarca kapatmayan, aldığı otobüsleri trafiğe çözüm yolu olarak lanse eden, içme suyundan tedirgin olan halkın şikayetlerini duymazlıktan gelen bu kayıtsızlıkla nereye kadar? Söyleyelim; İzmir 2024'te AK Belediyecilikle buluşana kadar."

Çalışmaya da muhalefete de devam

AK Parti iktidarının 20 yıldır esnaf ve sanatkarla güçlü bir bağ kurduğunun altını çizen Başkan Sürekli, bu kesimin toplumun nabzı olduğunu vurguladı. Sürekli; "Esnaflarımız toplumun kılcal damarları. En sağlıklı bilgi, öneri sizlerden gelir. 'Esnaftan al haberi' desek yeridir. Dile getirdiğiniz sorunları bizler de her platformda dile getiriyoruz. Bir yandan da çalışmaya, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tabi engellenmezsek! Köklü bir çözüm projesi olan İzkaray gibi. Karşıyaka'dan İnciraltı'na bir geçiş projesi olan bu yatırımımız, Belediyenin ve odaların engeliyle karşılaştı. Açılan davalar nedeniyle bekliyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çalışmaya da muhalefet etmeye de devam edeceğiz. Her gittiğimiz yerde, aynı kara tabloyla, vatandaşlarımızın aynı isyanıyla karşılaşıyoruz. 'Başka bir İzmir mümkün' diyerek; İzmir'i gerileten en hayati ihtiyaçlarında, sorunlarında yalnız bırakan bu basiretsizliğe halkımız son verecek. İlk yerel seçimlerde AK Belediyeciliği, 20 yıldır ülkenin dört bir yanında ortaya koyulan AK hizmet anlayışını tercih edecek." dedi.

Bucalı esnaflarla uzun süre sohbet eden Başkan Sürekli; yollarının başından itibaren bu kesimi ayakta tutmaya, vergi, kredi, istihdam destekleriyle geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi; "Sizlerin işlerine, meslek alanlarına ilişkin desteklerimiz sürecek. Dirayetiniz, sabrınız, devletinize olan bağlılığınız, vatan sevginiz bizim en büyük gücümüz. Hayatın her alanında varsınız. Dile getirdiğiniz sorunların takipçisiyiz." - İZMİR

Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu
Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu
Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Esnaf, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sürekli Buca esnafıyla buluştu - Son Dakika


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